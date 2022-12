Jest akt oskarżenia przeciwko Jerzemu Stuhrowi! Aktor odpowie przed sądem za potrącenie motocyklisty

Córka Joanny Krupy dorwała się do mikrofonu i... Musicie to obejrzeć! Najsłodsze, co dzisiaj zobaczycie

Jerzy Stuhr jednak stanie przed sądem! Straci prawo jazdy na kilka lat. Przygotowano akt oskarżenia przeciwko aktorowi

Jerzy Stuhr został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu już kilka miesięcy temu. Wypadek z udziałem aktora, który miał tego wieczoru pić wino, a następnie wsiąść za kierownicę i potrącić motocyklistę, wstrząsnął całą Polską. Tradycyjnie zdania były podzielone - część internautów grzmiała o społecznej odpowiedzialności i konieczności stosowania wysokich kar zwłaszcza w przypadku osób znanych, inni zwracali uwagę, że niestety tego typu incydenty są w naszym kraju smutną normą.

Sam aktor, choć początkowo nabrał wody w usta, potem wystosował oficjalne przeprosiny, które przekazał za pośrednictwem syna, Macieja Stuhra. Jerzy Stuhr złożył także wyjaśnienia w sprawie na policji, gdzie zaprzeczał także próbie ucieczki z miejsca wypadku.

Teraz reporterom RMF FM udało się ustalić, że do krakowskiego sądu wpłynął już akt oskarżenia od lokalnej prokuratury przeciwko Jerzemu Stuhrowi. Aktor stanie przed sądem! Jakie konsekwencje mu grożą? Jerzemu Stuhrowi postawiono zarzuty wyłącznie o jazdę pod wpływem alkoholu, co oznacza, że grozi mu grzywna i kara do 2 lat pozbawienia wolności. Zostanie mu także odebrane na kilka lat prawo jazdy. Sprawiedliwie? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu, co myślicie!

Po wypadku z udziałem Jerzego Stuhra na aktora posypały się gromy! Nie brakowało głosów, że powinien ponieść konsekwencje, jak każdy inny. Wygląda na to, że tak się właśnie stanie! Więcej szczegółów w naszej galerii zdjęć poniżej.

