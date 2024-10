Jest nadzieja na wybudzenie córki Ewy Błaszczyk! Są nowe informacje

Tak to wyglądało

Rok 2000 był dla Ewy Błaszczyk tragiczny. Słynna gwiazda serialu "Zmiennicy" w lutym musiała się zmierzyć z nagłą śmiercią męża, Jacka Janczarskiego, znanego pisarza, dramaturga scenarzysty filmowego. To dzięi niemu powstała seria, która przyniosła jego żónie sławę. W kilka miesięcy później doszło do kolejnej tragedii. 6-letnia wówczas córka Błaszczyk zakrztusiła się tabletką i nie udało się jej uratować, dziewczynka zapadła w śpiączkę, w której trwa do dzisiaj. Od tej chwili gwiazda poświęciła swoje życie walce o zdrowie i życie Oli. Aktorka wciąż ma nadzieję, że jej córka się wybudzi. Artystka założyła także fundację "Akogo?", której celem jest pomoc dla ludzi pogrążonych w śpiączce.

Córka Ewy Błaszczyk trzyma się w dobrym zdrowiu

Ewa Błaszczyk co jakiś czas komunikuje się z mediami, aby przekazać informacje o stanie zdrowia córki. Aktorka zawsze mówi o swojej nieustającej nadziei, że Ola się obudzi. Co rusz pojawiają się także nowe metody leczenia, które tę nadzieję podsycają. Teraz gwiazda udzieliła wywiadu „przeKanale” i powiedziała, co się dzieje z jej córką.

Jest w tej chwili stabilna. Na szczęście udało się uniknąć infekcji, bo to jest niezwykle ważne, bo to zawsze cofa, a staramy się iść do przodu. Ma teraz robioną stymulację nerwu błędnego, naszego najdłuższego nerwu, który poprawia funkcjonowanie wszystkich organów po drodze, komunikuje mózg z jelitami i usprawnia wszystko po drodze. Na pewno nie szkodzi, a raczej poprawia.

Błaszczyk wierzy w nowatorskie metody leczenia

Ewa Błaszczyk wierzy, że nowatorskie metody leczenia odmienią los nie tylko Oli, ale wszystkich ludzi, którzy od lat tkwią w śpiączce. Istotnie, medycyna cały czas idzie do przodu, więc nic dziwnego, że aktorka wierzy, iż w końcu któryś ze sposobów zadziała. Może Ola naprawdę się obudzi?

Będziemy robić porównawcze funkcje mózgu, czyli EEG i rezonans funkcjonalny za jakiś czas tylko musi minąć pół roku i światło podczerwone, które z kolei działa na mitochondria. To są nowe rzeczy, jeszcze nie ma procedur na świecie. Właściwie każdy organizm jest inny i trzeba obserwować.

