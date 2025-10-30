Jest oficjalne stanowisko teatru po tym, jak Wojewódzki zrezygnował z pracy. Kuba rzucił nowe światło na aferę

W środę, 29 października 2025 roku, Kuba Wojewódzki oświadczył na swoim profilu na Instagramie, że odchodzi z pracy! "Król TVN-u" po 15 latach porzucił swoją rolę w spektaklu Teatru 6. Piętro. Poszło o to, że w tym miejscu zatrudniono osobę, której Wojewódzki nie darzy sympatią.

Wojewódzki rzucił pracę u Żebrowskiego

W teatrze Michała Żebrowskiego Kuba Wojewódzki przez 15 lat grał najważniejszą rolę w sztuce "Zagraj to jeszcze raz, Sam". To niezwykle popularna inscenizacja komedii Woody'ego Allena. Wydawało się, że ten układ jest zadowalający wszystkie strony i będzie trwał "wiecznie". Aż tu nagle Kuba Wojewódzki wrzucił na swój profil na Instagramie post, w którym ogłosił, że odchodzi z teatru. Wszystko przez jedną osobę, którą teatr Żebrowskiego postanowił zatrudnić.

W związku z planami pojawienia się na scenie Teatru 6. piętro niejakiego Żurnalisty, którego osoba, światopogląd, etyka i estetyka są mi całkowicie obce, zmuszony jestem zrezygnować z dalszej współpracy z Teatrem. Dziękuję Wszystkim za te wspólne 15 lat.

Teatr wydał oficjalne oświadczenie

W czwartek, 30 października 2025 roku, na oświadczenie Wojewódzkiego odpowiedział Teatr 6. Piętro. Żebrowski z rodziną są obecnie uwięzieni przez huragan Melissa na Jamajce, ale na taką decyzję gwiazdora trzeba było zareagować natychmiast. Są przecież widzowie, którzy na spektakl przychodzi głównie dla Wojewódzkiego.

Szanowni Państwo, Drodzy Widzowie, Kuba Wojewódzki jest częścią obsady spektaklu "Zagraj to jeszcze raz, Sam". W związku z oświadczeniem Kuby Wojewódzkiego o rezygnacji z udziału w spektaklu, opublikowanym 29 października 2025 roku w jego mediach społecznościowych, pragniemy zapewnić Widzów, którzy posiadają bilety na ten tytuł, że w najbliższym czasie skontaktujemy się z nimi bezpośrednio. Naszą nadrzędną wartością był i pozostaje niezmiennie szacunek dla widzów, artystów i współpracowników. Dziękujemy za Państwa zaufanie, obecność i życzliwość. Z wyrazami szacunku, Dyrekcja Teatru 6.piętro.

Kuba Wojewódzki także wypowiedział się następnego dnia po swoim oświadczeniu na Instagramie. Tym samym rzucił nowe światło na całą sytuację z Żurnalistą.

Teatr 6. Piętro postanowił zatrudnić Żurnalistę, człowieka o najwyższych standardach etycznych, niesprawiedliwie oskarżanego przez złych ludzi, którzy zamiast dziękować, że mogli obcować z takim geniuszem, żądają spłaty zobowiązań.

