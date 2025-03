Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor niespodziewanie pokazali USG. "Ty za stara jesteś"

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym Joanna Koroniewska pokazuje Maciejowi Dowborowi tajemnicze zdjęcie USG. Reakcja dziennikarza była natychmiastowa i, co tu dużo mówić, bezcenna.

Nie... Ale jak?! Przecież ty zawsze taka uważna jesteś! Jesteśmy za starzy, ty jesteś za stara! Który to miesiąc?!

– wyrzucił z siebie Maciej, jednocześnie tracąc kolor na twarzy i zapewne czując, że grunt usuwa mu się spod nóg.

Całą sytuację Joanna skwitowała z charakterystycznym dla siebie spokojem:

Przecież to woda w kolanie.

Dowbor w jednej sekundzie odzyskał oddech i kolor, ale publiczność nie miała dla niego litości.

Internet nie zawiódł! "Uważaj Maciek"

Fani pary błyskawicznie podchwycili temat, a komentarze zalały media społecznościowe:

Biedny Maciek prawie zawalca dostał... Asia z całym szacunkiem, ale nie rób sobie jaj, bo drugiego takiego jak Maciek nie będzie

Woda w kolanie pokonała Maciej juniora, ale niedoszły Maciej senior miał mega cykora

Joanna teraz wiesz, że za stara jesteś

No wiesz... za stara... co to za tekst, uważaj Maciek, bo Asia udowodni Ci, że nie jest za stara i co wtedy będzie

To nie pierwszy raz, kiedy duet Koroniewska-Dowbor serwuje swoim fanom dawkę dobrego humoru. Ich relacje pełne przekomarzań, autoironii i dystansu do siebie to coś, za co internauci ich uwielbiają. Oczywiście cała scena była dobrze wyreżyserowana – ale czy to w jakikolwiek sposób umniejsza jej efekt? Absolutnie nie! Wręcz przeciwnie, pokazuje, że Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor nadal mają w sobie ogromne pokłady luzu i fantazji.

A Maciej? No cóż, miejmy nadzieję, że w przyszłości, zanim znowu uwierzy w coś takiego, weźmie głęboki oddech i policzy do dziesięciu. Bo z Koroniewską nigdy nie wiadomo…

