Joanna Koroniewska pisze o zniszczonym życiu. Te wiadomości są przerażające. "Po latach jestem na to odporna"

Koroniewska pokazała brutalne wiadomości od hejterów

Joanna Koroniewska nieustannie mierzy się z hejtem w mediach społecznościowych. Hejterzy krytykują jej urodę, czy styl życia. Aktorka w jednym z ostatnich swoich postów nawiązała do okrutnych komentarzy, jakie internauci zamieszczają pod jej zdjęciami. - Dlaczego znowu o tym samym? Dlatego, że wciąż rośnie fala samobójstw, dlatego że coraz więcej jest przypadków depresji - nie tylko wśród dorosłych. Anoreksja, bulimia i inne zaburzenia, które najczęściej biorą się z czegoś - z oceny, samotności, braku akceptacji siebie - pisze Joanna Koroniewska. Aktorka znana widzom z serialu "M jak miłość" niejednokrotnie publikowała w sieci brutalne komentarze na temat swojego wyglądu, jednak jak wyznaje, już się na nie uodporniła. - A nasze dzieci? Oceniane przez kolegów i koleżanki przez pryzmat wyglądu, inności?! - zauważa aktorka.

Aktorka grozi hejterom

Miarka w końcu się przebrała i Joanna Koroniewska nie tylko opublikowała brutalne wiadomości i komentarze, jakie pojawiają się pod jej zdjęciami na Instagramie. Aktorka zagroziła nawet, że następnym razem pokaże twarze i dane hejterów. - Dla wszystkich, którzy wiedzą lepiej, dają sobie bezwzględne prawo do brutalnej oceny każdego — bądźcie uważni, bo wasz z pozoru niewinny komentarz może doprowadzić do ogromnej tragedii. Tak… słowa potrafią czasem ranić bardziej niż pięść! Następnym razem nie zamażę żadnego imienia i nazwiska. Zobaczą to wasze dzieci, nauczyciele, koledzy - napisała na Instagramie.

