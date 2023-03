Joanna Krupa o rozłące z córką. Gwiazda zdradziła, że mała Asha nie chce na nią patrzeć

Nie jest tajemnicą, że dzieci źle znoszą rozłąkę z rodzicami. Szczególnie gwiazdom trudno jest pogodzić ciągłe wyjazdy i pracę z życiem rodzinnym. O swoich trudach opowiedziała Joanna Krupa. Gwiazda w wywiadzie udzielonym dla Party.pl przyznała, że mała Asha źle znosi rozstania z mamą. - Ona tęskni, jeszcze jest za mała, żeby to naprawdę mi powiedzieć, zawsze jest obrażona. Dzwonię do niej na FaceTime, a ta w drugą stronę, nie chce na mnie nawet popatrzeć - powiedziała Krupa dla Party.pl. Gwiazda w opiece nad córką może liczyć na pomoc mamy. Krupa przyznała, że jej mama często jej pomaga i zajmuję się małą Ashą. - Moja mama jest, moja córeczka ją kocha ponad wszystko. Tak jak teraz jestem w Polsce, moja mama jest w Los Angeles, też mój mąż jest z Ashą. Ale wiem, że ona tęskni, jeszcze jest za mała, żeby to naprawdę mi powiedzieć, zawsze jest obrażona. Dzwonię do niej na FaceTime, a ta w drugą stronę, nie chce na mnie nawet popatrzeć. Ale już wiem, jaka ona jest. Jak babci nie ma i babcia dzwoni, to tak samo do niej się zachowuje. Ja tego nie biorę do serca - wyznała modelka dla Party.pl.

