Joanna Krupa od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Polska modelka wyjechała tam z mamą, mając tylko pięć lat. Od tego czasu dzieli swoje życie między Polską a USA. Jak się jednak okazuje, życie poza granicami Polski nie jest łatwe. Od jakiegoś czasu w Kalifornii szaleje żywioł, którego nie da się opanować. Ogień trawi wszystko, co zastanie na swojej drodze. Ogromne pożary spowodowały milionowe straty.

Zobacz też: Joanna Krupa w rozsypce! Pożegnała członka rodziny. "Zrobiłabym wszystko, aby móc cię przytulić"

Wielu mieszkańców tych rejonów, w tym bardzo znane gwiazdy oraz celebryci muszą uciekać ze swoich domostw. W tym gronie znalazła się także modelka Joanna Krupa.

Zobacz też: Joanna Krupa pokazuje pożary w LA. Przerażające zdjęcia

Joanna Krupa w swoich mediach społecznościowych opublikowała wpis, w którym wyjawiła, że musiała ewakuować się z dzieckiem oraz swoimi ukochanymi pieskami ze swojej willi.

Tak, jesteśmy bezpieczni. Chciałam to opublikować i podziękować wszystkim, którzy pytają się, czy wszystko u nas w porządku. Jestem psychicznie wyczerpana i nie odpowiadam wszystkim, ponieważ trudno mi zrozumieć to, co się tu dzieje. Chciałam więc opublikować jeden post, żeby przekazać aktualne informacje, że wszystko u nas w porządku - można przeczytać w jej wpisie.