Joanna Kurowska nie miała pojęcia! Przyjaciele totalnie ją zaskoczyli. "Moja bolesna rocznica urodzin"

Joanna Kurowska jest prawdziwą szczęściarą! 61. urodziny spędziła w wyjątkowy sposób otoczona mnóstwem ważnych dla siebie osób. To oni zadbali o to, żeby dzień urodzin aktorki był niepowtarzalny i aby zapadł jej w pamięć na zawsze. Zorganizowali dla gwiazdy przyjęcie-niespodziankę z tańcami, śpiewem, ozdobami i zrobili to na tyle sprytnie, że Kurowska naprawdę niczego nie podejrzewała. Za niecnym planem stały córka i najlepsza przyjaciółka aktorki.

Zaskoczona 61-latka wszystko opisała w sieci, dodała też sporo zdjęć z imprezy. Zabawa była huczna! Pojawili się m.in. Wojciech Gąsowski, Piotr Gąsowski, jego była partnerka Hanna Śleszyńska, Jacek Kopczyński czy Majka Jeżowska.

Zobacz także: Joanna Kurowska szczerze o relacji z córką. Zofia Świątkiewicz przerwała znanej mamie

Co to była za impreza! Kurowska niczego nie podejrzewała

Kurowska zaraz po przyjęciu, na którym wybawiła się jak za dawnych lat, napisała na swoim facebookowym profilu:

Kochani odbyła się moja bolesna rocznica urodzin, którą przygotowała mi moja córka i moja przyjaciółka z Krakowa Kasia Konofalska. To był suprise. Miałam przyjechać na miłą kolację w otoczeniu garstki najbliższych, a okazało się to… co się okazało - zaczęła Joanna.

I dodała:

Taką imprezę miałam ostatnio w akademiku Szkoły Filmowej w Łodzi. Małgorzata Puczyłowska śpiewała, czego nigdy nie czyni, Wojtek Gąsowski zaprosił wszystkich na chatę (czego potem żałował), a Piotrek Gąsowski zaklinał się na prochy przodków, że nie jest synem Wojtka, w co i tak nikt nie uwierzył. Jacek Kopczyński na początku imprezy oznajmił, że wpadł tylko na 10 minut, bo jutro rano ma joba, ale dzielnie został prawie do końca, czego chyba nie żałował, i boję się czy rano w ogóle gdzieś wyjechał.

Zobacz także: Joanna Kurowska wspomina zmarłą Elżbietę Zającównę. Dobrze ją znała, nie tylko jako aktorkę

To była magiczna impreza. Dziękuję wszystkim za cudowne życzenia na FB. Wszyscy życzyli mi zdrowia, tak więc na pewno dożyję tych 100 lat. Jak dobrze jest mieć przyjaciół. Jeszcze raz dziękuję za cudowne życzenia na FB. Tyle dobrej energii. Tyle uczucia. Tyle pozytywnych przekazów. I to jest najważniejsze - podsumowała gwiazda.

Kurowska może liczyć nie tylko na wsparcie przyjaciół, ale i fanów. Wielbiciele pamiętali o jej urodzinach i tłumnie składali życzenia. Widać, że aktorka, która obecna jest w polskim show-biznesie i branży filmowej od dekad, jest szalenie lubiana! Nie wszystkie gwiazdy mają to szczęście.

Zobacz także: Spektakularna metamorfoza Joanny Kurowskiej. Schudła już 17 kilo. To ona jej w tym pomogła

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz "przyłapani". Tak bawili się na premierze!

Joanna Kurowska pięknieje na wiosnę. Schudła już 13 kilogramów. Nie dokonała tego sama. Znamy jej sekret! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.