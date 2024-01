Popularna aktorka poprowadzi "Pytanie na śniadanie"? Dostała propozycję. To wielka gwiazda!

Joanna Kurska była szefową programu "Pytanie na śniadanie", gdy PiS było u władzy i wprowadzało zmiany w mediach publicznych. Praktycznie w tym samym czasie prezesem zarządu TVP był z kolei mąż Joanny, Jacek Kurski. Teraz nastąpiła zamiana, a ze stacji zwalniane są kolejne gwiazdy i celebryci, którzy do tej pory cieszyli się stanowiskami w Telewizji Polskiej. Kurska nie zabierała za często głosu w tej sprawie, ale to, co dzieje się teraz w "Pytanie na śniadanie", sprawiło, że nie mogła dłużej milczeć. Chodzi o zwolnienie jednej z prezenterek. Małgorzata Tomaszewska, mimo że jest w zaawansowanej ciąży, kończy swoją przygodę w "PnŚ". Jej zwolnienie jest zgodne z prawem, bo prawdopodobnie prezenterka była zatrudniona "na kontrakt", który wygasł i nie zostanie przedłużony. Okoliczności pożegnania się z nią, w kontekście ciąży, oburzają jednak wiele osób. W tym Joannę Kurską, która postanowiła skomentować całe zamieszanie w dosadny sposób.

Joanna Kurska nie wytrzymała! Wydała pilne oświadczenie, jest potężna afera. Aż kipi od emocji

Joanna Kurska nie mogła dłużej milczeć, patrząc na to, co dzieje się w programie "Pytanie na śniadanie", w którym niegdyś szefowała. Sytuacja z Tomaszewską przelała czarę goryczy. Żona Jacka Kurskiego wydała pilne oświadczenie na Instagramie.

- 3 tygodnie przed datą porodu nielegalne władze TVP wyrzucają Małgorzatę Tomaszewską z pracy. To wszystko z oszalałej zemsty i hejtu do poprzedniej ekipy. Tak wygląda państwo prawa i prawa kobiet według Tuska. Małgosiu, jesteśmy z Tobą - napisała Joanna Kurska (pisownia oryginalna) w mediach społecznościowych.

Jak zwykle bywa w tego typu sprawach, pojawili się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tej decyzji. Wiele osób krytykuje jednak czas, w jakim Tomaszewska straciła pracę, z uwagi na jej ciążę i potrzebę spokoju. - Można to było po prostu zrobić inaczej, z klasą - czytamy w komentarzach. A Wy, jak myślicie? Dajcie znać w poniższej sondzie.

