Sensacyjne doniesienia o Joannie Kurskiej! Chodzi o powrót do telewizji. "Ludzie są najważniejsi"

Joanna Kurska przez wiele lat pracowała w TVP. Gdy związała się ze swoim przyszłym mężem, Jackiem Kurskim, odeszła z Telewizji Publicznej, by wrócić do niej, gdy ten przestał być prezesem TVP. Obecnie na Woronicza nie ma już ani Joanny, ani Jacka Kurskich. Pojawiły się za to sensacyjne doniesienia na temat byłej szefowej "Pytania na śniadanie". Chodzi jej powrót do telewizji, ale nie do TVP!