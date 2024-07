Joanna Opozda i Mateusz Banasiuk po latach znowu razem. Było naprawdę gorąco

Joanna Opozda i Mateusz Banasiuk: Spotkanie po latach

Joanna Opozda (36 l.) i Mateusz Banasiuk (38 l.) pierwszy raz zawodowo spotkali się na planie serialu "Pierwsza miłość". Po wielu perturbacjach ich bohaterów połączyło uczucie. Ślub serialowej Julity i Radka wzruszył wielu widzów, którzy do dzisiaj wspominają ich wątek. Serialowe szczęście skończyło się, gdy aktorka postanowiła rozstać się z produkcją.

We wrześniu 2022 roku Mateusz wrzucił na Instagram zdjęcie ze swoją serialową żoną. "Miło znów wrócić do pracy w Twoim towarzystwie" - napisał w opisie. Zdradził również, że pracują nad nowym filmem - "Wieczór kawalerski". Pod zdjęciem zaroiło się od komentarzy fanów. "Ładna byłaby z Was para", "Kiedyś oglądałam PM tylko dla Jowity i Radka", "Czasy Jowity i Radka to były najlepsze czasy Pierwszej Miłości. Bez Was to już nie ten serial...", "Fajnie was razem znowu widzieć" - można przeczytać w komentarzach.

Wspólne fotografie zamieszczała również Joanna Opozda, która nie ukrywała radości z ponownego spotkania z aktorem. "To już pewniak! Razem z Mateuszem Banasiukiem i Szymonem Gonerą, zaczynamy pracę nad nowym filmem" - napisała pod jednym ze wspólnych zdjęć.

Joanna Opozda i Mateusz Banasiuk: Na ekranie miłość, a w życiu?

Efekt ich pracy można już zobaczyć na dużym ekranie. "Wieczór kawalerski" wszedł do kin 5 lipca. Kilka dni wcześniej odbyła się jego uroczysta premiera, na której nie mogło zabraknąć gwiazd produkcji. Joanna i Mateusz cali w bieli i z wielkimi uśmiechami na twarzach pozowali razem do zdjęć.

W filmie nie brakuje gorących scen. O ich nagrywaniu aktor opowiedział w rozmowie z Jastrząb Post. Banasiuk podkreślił, że dla aktora ciało jest narzędziem pracy i tak je właśnie traktuje. "Ja i Asia jesteśmy aktorami profesjonalnymi i staramy się do tego tak podchodzić. Nasze ciała to jest nasze narzędzie pracy i staramy się do tego podejść z dystansem" - przyznał.

Dodał przy tym, że każdy ma swoje kompleksy, ale podczas pracy trzeba się skupić na konkretnym zdaniu. "Kręcenie takich scen jest krępujące, trudne, zwłaszcza dla aktorek, które dla nas wyglądają bardzo pięknie, a mają poczucie, że mają mankamenty. Zdarzają się kompleksy. Ja również mam różne kompleksy, więc to zawsze jest trudne, ale na tym polega profesjonalizm, aby podjeść do tego z dystansem i skupić się na zadaniu, które jest do zrobienia, a nie na tym, że ktoś jest, że jest dużo osób w pomieszczeniu i ludzie nas obserwują" - podkreślił Banasiuk.

Życiowy partner Magdaleny Boczarskiej wyznał również, że bardzo cieszył się na ponowną współpracę z Joanną Opozdą. Nie wszyscy wiedzą, że aktorską parę łączą nie tylko zawodowe relacje. Joanna i Mateusz od lat się przyjaźnią. Chociaż znali się jeszcze sprzed czasów "Pierwszej miłości" to na planie serialu ich więzi się zacieśniły.

"Asia to moja przyjaciółka, to niesamowita osoba. (...) Spędziliśmy piękny czas, razem z Miśkiem Koterskim, pływaliśmy na wake'u, chodziliśmy po mieście razem, to był piękny czas mojej młodości. Bardzo wtedy Aśkę polubiłem i lubię ją i cenię do dzisiaj, bo też jest bardzo fajną aktorką" - mówił niedawno w rozmowie z Wirtualną Polską.

Joanna Opozda na premierze filmu "Wieczór kawalerski"