Joanna Opozda, Olga Kalicka i gwiazda "Gogglebox" stanęły przed sądem. Ogromne kary za reklamowanie alkoholu!

Joanna Opozda i Olga Kalicka przed sądem

Choć alkohol stanowi w Polsce ogromny problem, gwiazdy wciąż nieodpowiedzialnie decydują się reklamować go na swoich profilach w Internecie. Na ten ruch zdecydowały się m.in. aktorki Joanna Opozda i Olga Kalicka oraz znana z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" celebrytka Ewa Mrozowska. Właśnie stanęły przed warszawskim sądem.

Joanna Opozda utrzymuje, że nie wiedziała, że reklama jest niezgodna z prawem, o co ponoć pytała. I to wiele razy. "Przede wszystkim chciałabym oficjalnie przeprosić wszystkich, którzy poczuli się urażeni moim postem, to jest reklamą wina musującego na moich social mediach. Współpracę zleciła mi polska agencja "Friends and Brands", która okazała się niewiarygodna i wprowadziła mnie w błąd. Podejmując się działań z tą agencją, zapytałam, czy taka reklama wina na pewno jest zgodna z prawem. Pytałam o to kilka razy, co potwierdzają m.in. moje wiadomości do nich" - pisała Joanna na w sieci, gdy okazało się, że złamała prawo.

Joanna Opozda i Olga Kalicka - co im grozi?

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości zabrania się promocji napojów alkoholowych, a za złamanie przepisu Joannie Opoździe, Oldze Kalickiej i pozostałym oskarżonym grozi kara grzywny od 10 tys. aż do 500 tys. zł! Ups.

