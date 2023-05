Joanna Opozda przyłapana z przystojniakiem. Wyszła po niego w samych majtkach [ZDJĘCIA]

Piękny, słoneczny dzień. W centrum stolicy, na luksusowej ulicy Mokotowskiej pojawia się Joanna Opozda. Jak zawsze ubrana jest bardzo modnie i szykownie. Tym razem gwiazda "Pierwszej miłości" postawiła na dżinsowy total look. Nogi poniosły ją do drogiego butiku, w którym zaczęła przymierzać kolorowe sukienki. A że zakupy to ciężka fizyczna praca, aktorka przebrała się w wygodniejszą stylizację – czarny top i krótkie, bieliźniane szorty. Nagle ubrana tak wybiegła ze sklepu, bo pojawił się przed nim jej najlepszy przyjaciel, Mateusz Banasiuk, który jest partnerem Magdy Boczarskiej (45 l.).

Joanna Opozda zaszalała na zakupach

Dopiero po chwili Joanna Opozda wróciła do środka, by ostatecznie wybrać sobie zieloną sukienkę z białym kołnierzem wartą aż 1700 zł! Wystrojona w nowy nabytek opuściła sklep i pojechała na plac Zbawiciela na spotkanie ze wspomnianym Banasiukiem. Widać było, że lubią spędzać razem czas. Były plotki, uśmiechy od ucha do ucha i dobre jedzenie. Ktoś mógłby pomyśleć, że łączy ich coś więcej, ale tak nie jest. W końcu Asi należało się trochę odpoczynku od trudów macierzyństwa. Dobrze, że znalazła opiekę dla synka i mogła spędzić dzień "na luzie".

Zobaczcie w naszej galerii, jak Joanna Opozda spędza czas z kolegą:

