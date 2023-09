Joanna Opozda uderza w partnerkę Antka Królikowskiego. W tle tajemnicze konto na Litwie: Pieniądze, które należą się mojemu dziecku, zabiera Izabela

Joanna Opozda co rusz publicznie wypomina Antoniemu Królikowskiemu brak odwiedzin syna i zaległość w alimentach, które są wielomiesięczne. Syn Pawła Królikowskiego i Małgorzaty Ostrowskiej Królikowskiej w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, by spłacić alimenty musi sprzedać dom. Joanna Opozda uważa jednak, że jej mąż ma pieniądze, które trafiają w ręce Izabeli Banaś, obecnej partnerki Królikowskiego. Wspomina o tajemniczym koncie bankowym na Litwie.

- Antek dostał w ostatnim czasie dwie bardzo duże role, jedną w spektaklu teatru Tu i Teraz oraz we wrocławskim serialu, gdzie gra główną rolę i bardzo wysoką stawkę. Ja mam wgląd w jego umowę, więc wiem o jakich pieniądzach mówię. Dowiedziałam się właśnie, że komornik nie będzie mógł ściągnąć przychodów, ponieważ Izabela otworzyła swoją działalność gospodarczą i z Antkiem zawarli umowę trójstronną - ona jako jego agentka. Teraz te pieniądze nie będą wpływać do Antka, tylko do niej. Wymyślili sobie w jaki sposób okradać 18-miesięcznego chłopca. Mam nadzieję, że są z siebie dumni. Uważam, że to jest wstrętne i obrzydliwe zachowanie - mówiła Joanna Opozda swoim fanom w mediach społecznościowych.

Joanna Opozda atakuje dyrektor teatru, w którym pracuje Antek Królikowski

- Komornik, który się tym zajmuje, wysłał pismo do teatru "Tu i Teraz." Otrzymaliśmy odpowiedź, że Pani Kamila Polak nie podpisała umowy z Antonim Królikowskim. Nie wiem, jak ona się rozlicza z urzędem skarbowym. Będziemy się tym zajmować, bo tych spektakli jest bardzo dużo i w jakiś sposób przecież musi się z nim rozliczać. Nie sądzę, żeby Antek, który gra główną rolę, robił to charytatywnie - powiedziała aktorka w opublikowanym filmiku.

Personalny atak na partnerkę Antka Królikowskiego

- Pieniądze, które należą się mojemu dziecku, zabiera Izabela i pieniądze będą teraz wpływać do niej. Tak działają alimenciarze w tym kraju. Jeszcze na samym początku Antek przelał wszystkie swoje pieniądze, ogromne milionowe sumy, na Litwę. Nie mogliśmy ściągnąć zadłużenia, bo komornik działa tylko na polskich kontach. (...) Wiadomo, że jeżeli ktoś idzie do pracy i prosi o to, żeby pieniądze nie przychodziły na jego konto, tylko na konto kochanki, to chce ukryć swoje dochody. (...) Alimenty to nie prezenty i nie pozwolę na to, aby mój syn był okradany przez dwójkę ludzi, którzy już i tak wyrządzili mnie i mojemu dziecku ogromną krzywdę - grzmiała Joanna Opozda.

