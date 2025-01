Joanna Przetakiewicz to jedna z bardziej znanych polskich milionerek. Gwiazda chętnie chwali się swoim "bogatym" życiem w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją sporo wiernych fanów. Niedawno udzieliła głośnego wywiadu, w którym opowiedziała, jak wygląda luksus w jej wykonaniu oraz to czy korzystała kiedyś z zabiegów medycyny estetycznej.

W trakcie wywiadu dla portalu swiatgwiazd.pl Joanna Przetakiewicz postanowiła wyjawić sekret swojego pięknego wyglądu. 57-latka na początku podzieliła kobiety na kategorie.

Kobiety dzielą się na różne filozofie, tak to nazwijmy. Jedne nie robią nic i dobrze się z tym czują. Drugie robią dużo i o tym nie mówią. Niektóre robią dużo i mówią o tym. Ja jestem w tej ostatniej kategorii. Ja dużo robię, mówię o tym i nie udaję, że to wszystko jest od brania witaminy C - mówiła gwiazda.