Miniona noc zapisała się w historii jako jedna z najbardziej dramatycznych w ostatnich miesiącach. Polskie Dowództwo Operacyjne potwierdziło, że rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Alarmy we wschodnich województwach, zamknięte lotniska w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, a także wzmożone patrole wojskowe – to wszystko sprawiło, że miliony Polaków budziły się z poczuciem niepewności i lęku. Doniesienia medialne były pełne emocji, a reakcje polityków nie pozostawiały wątpliwości: sytuacja jest poważna.

W cieniu tych dramatycznych wydarzeń głos zabrała Joanna Racewicz – dziennikarka, którą wielu pamięta z telewizji, a która dziś chętnie komentuje rzeczywistość w mediach społecznościowych. Jej wpis, pełen emocji i refleksji, wywołał duże poruszenie. Nie ograniczył się do relacjonowania faktów, ale próbował opisać to, co najtrudniejsze – zbiorowy strach i jego konsekwencje.

Strach i symboliczne daty

Joanna Racewicz zaczęła od prostego, ale mocnego opisu tego, co wydarzyło się w nocy. „Drony nad Polską. Alarm. Emocje. Strach. To oczywiste. Naturalne. Każda i każdy z nas czuje i wie, że dzieje się coś nagłego i groźnego. Coś bardzo szczególnego” – napisała. Podkreśliła, że nie chodzi tylko o same fakty, ale również o kontekst historyczny. Atak miał miejsce w symbolicznym czasie: rocznica zamachów na WTC i bliskość daty sowieckiej agresji z 1939 roku nadają wydarzeniom dodatkową wymowę. „To potęguje stan zagrożenia. Nieprzypadkowo” – zauważyła dziennikarka, wskazując, że niektóre rzeczy dzieją się w czasie, który sam w sobie staje się narzędziem presji psychologicznej.

Racewicz przypomina: „Strach to groźny doradca”

Racewicz przestrzegła, że lęk, który naturalnie rodzi się w takich chwilach, może być równie niebezpieczny jak same zagrożenia militarne. Jej wpis to apel o zachowanie zimnej krwi.

Strach to zły i groźny doradca. Paraliżujący. Odbiera rozsądek, spokój i trzeźwość myślenia. Oddaje na żer chaosu, manipulacji i fake newsów. To tylko wzmaga pożar. Nie pozwala oddychać

– napisała. W tych słowach można odczytać ostrzeżenie nie tylko dla zwykłych obywateli, ale też dla mediów i polityków. Dziennikarka zwróciła uwagę, że panika i powielanie niesprawdzonych informacji mogą doprowadzić do eskalacji napięć.

Odpowiedzialność za słowa i gesty. "Podzielony naród jest łatwym łupem"

Według Racewicz każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, jak mówi o tym, co się dzieje.

Potrzebujemy spokoju, odpowiedzialności. Ważenia każdego słowa, które wypowiadamy i namysłu nad każdym czynem, który przed nami. To, jak opiszemy to, co się stało – w rodzinie, pracy, w sieci, mediach – ma ogromne znaczenie. Bardzo łatwo podpalić lont. Nie jest to potrzebne

– podkreśliła. Gwiazda odniosła się także do podziałów społecznych, które w takich momentach stają się wyjątkowo groźne. „Wojna plemion, nerwy i inwektywy nie pomogą. Podzielony naród jest niestety łatwym łupem” – napisała, pokazując, że w obliczu zagrożenia wspólnota staje się jedyną realną ochroną.

Bliskość jako tarcza

Na koniec swojego wpisu Racewicz odwołała się do wartości najprostszych, ale jednocześnie najtrwalszych.

Nie możemy kontrolować tego, co się dzieje. Mamy władzę nad tym, co zrobimy z przekazem. Mamy kontrolę, jak na to zareagujemy. Jak o tym powiemy. Sobie. Bliskim. Światu

– napisała. Dziennikarka wskazała, że jedność zaczyna się w najbliższym otoczeniu – w rodzinach, przy stołach i w przyjacielskich rozmowach. „Bliskość jest tarczą. Być może jedyną teraz. Może jedyną, jaką teraz mamy w tych czasach” – podsumowała.

