Bezpieczeństwo państwa i jego obywateli zależy nie tylko od siły armii, ale także od przygotowania miast i gmin na różnego rodzaju zagrożenia. Polska, leżąca w newralgicznym miejscu Europy od lat analizuje potencjalne ryzyka związane z kryzysami naturalnymi, zdrowotnymi, humanitarnymi i militarnymi. Najnowszy raport Banku Gospodarstwa Krajowego pokazuje, które regiony są najlepiej przygotowane na nieprzewidziane sytuacje, a które – ze względu na położenie i znaczenie strategiczne – znalazły się w grupie najbardziej narażonych.

Najbardziej zagrożone regiony w Polsce w razie wojny. Raport Banku Gospodarstwa Krajowego

W raporcie BGK brano pod uwagę cztery obszary ryzyka:

klęski naturalne

zagrożenia zdrowotne

kryzysy humanitarne

zagrożenia militarne.

Gdzie więc Polsce najtrudniej o bezpieczeństwo? Z raportu wynika, że największe zagrożenie dotyczy województw wschodnich – lubelskiego, podlaskiego i części mazowieckiego. To tam mieszka ok. 1,3 mln osób w samorządach szczególnie narażonych na wszystkie typy kryzysów naraz. Pełne zestawienie lokalizacji najbardziej zagrożonych znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Najmniej bezpieczne miejsca w razie zagrożenia militarnego

Kryzysy naturalne i humanitarne – nie tylko wojna

Raport BGK przypomina, że Polska mierzy się także z innymi wyzwaniami niż militarne. Powodzie, susze czy fale upałów to realne problemy, które w ostatnich latach dotykały regiony takie jak Dolny Śląsk (np. Kłodzko).

W przypadku kryzysów humanitarnych najbardziej narażone są duże, rozwinięte miasta – Warszawa, Kraków, Wrocław czy Gdańsk. Paradoksalnie to one, dzięki silnej gospodarce, są też jednocześnie najbardziej odporne na takie wyzwania, ale ich atrakcyjność powoduje, że stają się naturalnym kierunkiem migracji.

Gdzie jest najbezpieczniej?

Oczywiście nie brak regionów, które wypadają lepiej. Ponadprzeciętną odporność na wszystkie cztery typy zagrożeń wykazało 107 samorządów, w których mieszka 1,1 mln Polaków. Wśród większych miast wyróżnia się Nowy Sącz w Małopolsce. Relatywnie wysoki poziom bezpieczeństwa mają także samorządy w Wielkopolsce – to właśnie tam mieszka najwięcej osób w gminach najmniej narażonych na kryzysy.