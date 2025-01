Amerykanie już po raz 47. wybrali głowę państwa. Został nim ponownie Donald Trump. 20 stycznia 2025 roku na Kapitolu polityk został zaprzysiężony na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przysięgę złożył również nowy wiceprezydent USA J. D. Vance. Na uroczystości na Kapitolu w Waszyngtonie pojawili się także m.in. Joe Biden, Kamala Harris, Bill Clinton, Barack Obama oraz przedstawiciele biznesu - Elon Musk, Mark Zuckerberg czy Jeff Bezos. Oczy całego świata zwróciły się w stronę USA. W tym Joanny Racewicz, która skomentowała całą sytuację.

Zobacz też: Racewicz czerwona jak dorodna malinka, Kinga Dębska w piżamie i szlafroku, Zawadzka zapięta pod szyję. Pokaz Deni Cler 2025

Joanna Racewicz w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła jakie konsekwencje może mieć wybór Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dziennikarka nie ma dobrych wieści. Według niej najbardziej może ucierpieć Polonia zamieszkująca USA.

Niewątpliwie można by powiedzieć, że czeka nas spory odlot... przepraszam, to oczywiście żart, ale cały paradoks tej sytuacji również tkwi w tym, że ten człowiek miał ogromne poparcie części Polonii mieszkające w Stanach. No i teraz o ironio ci ludzie mogą paść, biorę to w cudzysłów, pierwszymi ofiarami jego czystek związanych z nielegalną, jak on to nazywa imigracją - powiedziła "Super Expressowi" Joanna Racewicz.