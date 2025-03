Joanna Racewicz trafiła do szpitala! "Każdy z nas ma dla kogo żyć". Dzień wcześniej ćwiczyła na siłowni

Joanna Racewicz w szpitalu. Niepokojące nagranie. To nie jest "błaha" sprawa"

Joanna Racewicz wygląda jak okaz zdrowia. Jednak ją także dopadły problemy zdrowotne. Była gwiazda TVP wrzuciła do mediów społecznościowych niepokojące nagranie z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Na jej ręku zobaczyć można wenflon. W podpisie do wideo znalazł się krótki komunikat: "Świat może poczekać. Bądźcie dla siebie uważni". Co dolega dziennikarce? Jak udało się ustalić "Super Expressowi", Joanna Racewicz przechodzi bardzo poważną operację kręgosłupa. - Jest w rękach najlepszych specjalistów, ale to nie jest "błaha" sprawa - zdradza nam osoba z otoczenia gwiazdy. Ona sama we wspomnianym nagraniu zdobyła się na ciekawe refleksje.

Cóż, każdy z nas czasem się trochę psuje. Taka oczywista oczywistość. Swoją drogą to zaskakujące, że na temat zdrowia nikt nie napisał niczego bardziej trafnego niż mistrz Jan z Czarnolasu prawie 500 lat temu

- stwierdziła Joanna Racewicz.

Dziennikarka przekazała też ważne słowa, które dotyczą właściwie wszytskich widzów i każdy powinien wziąć je sobie do serca.

Taka prośba, taka uwaga, taki apel do was wszystkich, żeby nie lekceważyć tych wszystkich sygnałów, które wysyła nam ciało - niezwykle mądra, inteligentna maszyna, żeby czasem pozwolić sobie, żeby świat poczekał - na mnie chwilkę poczeka. Szykują mnie do ważnych rzeczy. Wszystko będzie dobrze. Każdy z nas ma dla kogo żyć. Najpierw dla siebie i dla tych wszystkich, których kochamy

- podkreśliła gwiazda, która dzień przed tym, gdy trafiła do szpitala, ćwiczyła na siłowni. Wszystko było pod kontrolą specjalisty.

A tymczasem dzień przed operacją trwa budowanie formy, bo - jak mówi Marcel Charzewski (trener - red.) - "nie ma przebacz"

- czytamy w relacji Joanny Racewicz.