Joanna Trzepiecińska przed laty była jedną z głównych aktorek w popularnym serialu "Rodzina zastępcza". W produkcji wcielała się w rolę bardzo charakterystycznej Alutki. W rozmowie z "Super Expressem" aktorka wyjawiła, jak pracowało jej się na planie serialu, a także czy zagra w kontynuacji serialu, jeśli taka będzie.

Joanna Trzepiecińska wyjawiła nam, jak pracowało się jej w serialu "Rodzina zastępcza". Okazuje się, że był to dla aktorki piękny czas, który wspomina bardzo dobrze.

Bardzo lubiłam tę rolę. Bardzo to była miła praca w małej ekipie, w jakimś takim odpowiednim wymiarze godzin i dni. Nigdy się sobą nie znudziliśmy, wszyscy się bardzo lubiliśmy, co jest istotne w tak długiej pracy. Scenariusz był pisany z talentem, dla każdego była napisana ciekawa rola. Pracowali tam sami inteligentni i zdolni ludzie. No bo państwo widzą efekt tej pracy, a my ze sobą musimy spędzać czas, czyli siedzieć na planie rozmawiać, czekać na ujęcie, więc to tak naprawdę ma znaczenie, jaką ekipę się dobierze - powiedziała nam Joanna Trzepiecińska.

W dalszej części gwiazda wyznała, że kiedy serial był puszczany w telewizji, bardzo rzadko śledziła go na bieżąco. Dodatkowo Joanna wyjawiła nam, iż uważa rolę w "Rodzinie zastępczej" za jedną z lepszych, jakie miała okazję zagrać w swojej karierze.

Lubiliśmy siebie, lubiliśmy pracę i to rzeczywiście się przenosiło z ekranu. Ja wtedy, jak to było kręcone, mało to oglądałam i śledziłam te odcinki. Teraz jak gdzieś na to trafiam, to oczywiście przykuwa to moją uwagę, bo ja tego nie pamiętam. Tych setek scen, które nakręciłam i czasem jestem sobą zaskoczona, ale na plus. Myślę, że ten serial ujawnił takie moje cechy, o których nie miałam pojęcia, bo zagranie charakterystycznej postaci komediowej nie jest rzeczą łatwą, to już wymaga warsztatu. Cieszę się, że mi się to udało, bo myślę, że to jedna z takich dobrych moich ról - powiedziała nam Joanna Trzepiecińska.