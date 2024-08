Joannę Opozdę użarł pająk, miała martwicę tkanek. "To nie są żarty"

Joanna Opozda mówi otwarcie o tym, że obawia się pająków. Ale nie z irracjonalnych czy wymyślonych powodów, a przez to, co przydarzyło się jej kilka lat temu. Aktorka w sieci podzieliła się z fanami swoją wstrząsającą historią. Okazuje się, że kiedyś została ugryziona i efekt był koszmarny. Teraz przerażona Joanna obawia się o swoje dziecko. Bo w jej domu znów pojawił się pająk.

Zobacz także: Joanna Opozda już tak nie wygląda. Królikowski poinformował o drugim dziecku, ona pokazała się w nowej fryzurze

Joanna Opozda zauważyła w domu pająka. Pyta internautów o to, czy jest groźny

Aktorka dopiero co wróciła z wakacji. W domu zauważyła pająka. Odezwała się więc do osób obserwujących jej instagramowy profil i zapytała o to, czy identyfikują go, bo bała się ewentualnego ukąszenia. Skąd ten strach? Większość z nas nie panikuje przecież na widok pająków.

Mam tu kogoś, kto zna się na pająkach? Czy to pustelnik brunatny? - pytała przestraszona Opozda.

Aktorka opowiedziała o tym, co spotkało ją kilka lat temu. Nie była to przyjemna historia.

Zobacz także: Partnerka Antka Królikowskiego promienieje w ciąży. Pamiętacie, jak wcześniej wyglądała?

Opozda opowiedziała o dramacie sprzed kilku lat. Ugryzł ją pająk, wtedy się zaczęło

Joanna ma przykre wspomnienia związane z pająkami, więc teraz stara się identyfikować te stworzenia, które są potencjalnie niebezpieczne.

Pytam o to, ponieważ parę lat temu zostałam ukąszona przez pająka w Polsce - przez pół roku miałam martwicę tkanek. To nie są żarty. Od tamtej pory, jak widzę jakiegoś dziwnego pająka, sprawdzam, co to za gatunek, a ten zjechał mi wczoraj z sufitu. Teraz jeszcze mam Viniego i wolę wiedzieć, czy to ten pająk - pisała Opozda w sieci, pokazując zdjęcia osobnika.

W końcu stwierdziła, że to prawdopodobnie pająk, który tak ją zaniepokoił. Wy też boicie się tych niewielkich, ale czasem bardzo groźnych stworzeń?

Zobacz także: Przełom w relacji Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy. Dogadają się z powodu kolejnego dziecka aktora? Wzruszające słowa o Vincencie

Zobacz więcej zdjęć. Izabella Krzan straciła pracę w TVP. Już nie płacze. Działa w TVN-ie

Niewiarygodne, co Joanna Opozda wyprawiała na imprezie, gdy nikt nie patrzył! Miała pecha, zrobili jej zdjęcia z ukrycia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.