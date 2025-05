Julia Pietrucha była blond ślicznotką. A teraz? 16 lat później wraca i wygląda zupełnie inaczej

Pamiętacie ją? Julia Pietrucha wraca! Teraz, 16 lat po tym, jak nagrywano serial "Blondynka", pojawi się w nowej produkcji. Wygląda zupełnie inaczej!

Gwiazda od początku kariery przyciągała uwagę urodą. Dzięki długim, bardzo jasnym włosom i smukłej figurze idealnie wpisywała się w typ pięknej Słowianki. Być może właśnie dzięki temu wygrała tytuł Miss Nastolatek zaledwie w wieku 13 lat?! Pietrucha była jeszcze dzieckiem, gdy na głowę założono jej koronę i była niewiele starsza, kiedy po raz pierwszy pojawiła się w "Na Wspólnej".

Zobacz także: Z dnia na dzień porzuciła karierę aktorską i wyruszyła w świat. Wraca na ekrany po 10 latach!

Grała też w "Pensjonacie pod Różą", "Kochaj mnie, kochaj!", "Testosteronie", "Lejdis", "39 i pół", "Tataraku", "Mieście z morza", "M jak miłość", no i oczywiście "Blondynce", gdzie wcieliła się w weterynarz Sylwię. Serial można było oglądać od 2010 r., a nagrywano go w 2009 r. Od tego czasu minęło 16 lat. Jak bardzo zmieniła się Julia?

Zobacz także: Gwiazda "Blondynki" rozstała się z ojcem swojej córki. Ma już nowego partnera?

Pietrucha jako młoda aktora grała dużo i często, a w każdej produkcji wyróżniała się urodą i charakterystycznymi, bardzo długimi i bardzo jasnymi włosami. W pewnym momencie jednak wycofała się z show-biznesu, skupiła na życiu prywatnym i muzyce, którą do teraz tworzy z ogromną pasją.

W 2016 r. Julia wydała album "Parsley", kolejny pojawił się w 2018. Kilka miesięcy później aktorka i piosenkarka została mamą! Teraz córka gwiazdy ma już niemal 7 lat, a Julia zdecydowała, że czas wrócić do grania.

Zobacz także: Gwiazda TVP zakochana! Julia Pietrucha i jej ukochany przyłapani w lesie

W 2024 roku, po 10 latach od mojej ostatniej filmowej przygody, postanowiłam wrócić na plan zdjęciowy. Nie planowałam tego. Powiem więcej - muzyka zajęła mój grafik i serce, a doświadczenie macierzyństwa bliskości wypełniło całe moje życie. Ale córeńka podrosła, a ja otworzyłam się na to, co samo do mnie zawitało. Na premierę oczekują dwa piękne projekty, które miałam możliwość zrealizować w tym roku i z których jestem bardzo dumna. Jeden z nich to sześcioodcinkowy serial dla jednego z czołowych serwisów streamingowych, w którym zagrałam jedną z głównych ról, drugi zaś to film fabularny w reżyserii Łukasza Palkowskiego pt. "Pojedynek". Miałam możliwość spotkać się z aktorami, których cenię, szanuje, oglądam i uwielbiam od lat. To była dla mnie wielka radość. Praca na planie na nowo mnie oczarowała i ponownie zafascynowała. Kto wie, być może to nowy początek? - pisała Pietrucha w styczniu.