Julia von Stein płacze do telefonu. "Nie jestem w stanie zaśpiewać piosenki o miłości"

Od ostatniego odcinka na kanale YouTube minęło kilka tygodni i wiele osób zastanawiało się, co się dzieje z Julią. Swoje najnowsze nagranie zaczęła od bardzo dramatycznej sceny.

Dziedziczkę zastaliśmy w łóżku całą we łzach. Zadzwoniła do osoby, która pomaga jej pisać tekst piosenki i oznajmiła, że będą musiały zacząć wszystko od nowa:

Zaskoczona rozmówczyni zapytała influenceki, czy coś się stało, na co ona odpowiedziała:

Julia von Stein kłóci się z ukochanym. Czy to koniec ich miłości?

W najnowszym odcinku Julia nic nie wspomina na temat swojego dotychczasowego partnera, więc trudno jest powiedzieć, czy para się rozstała na dobre, czy przechodzi kryzys. Jednak brak chęci śpiewania piosenek o miłości dla fanów można rozumieć jednoznacznie.

I bardzo dobrze, że się rozstali, nie pasowali do siebie w ogóle. Julka nie łam się tego kwiatu to pół światu; Życzę Tobie, abyś znalazła tego jedynego, który będzie z Tobą do końca, a nie na chwilę – komentują fani.