Aktualny chłopak Wieniawy handluje na bazarze! Julka przywozi mu drożdżówki

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki od dawna mieli się ku sobie. Kryć ze swoimi gorącymi uczuciami przestali się na początku 2021 roku. Niespodziewanie jak grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość o ich rozstaniu. - Tak, nie jesteśmy już razem, ale mamy dla siebie ocean dobroci i międzygalaktyczną więź. Pozdro z Londynu! - oświadczyli na Instagramie. Mówiło się, że powodem rozstania mogło być to, że Julia Wieniawa ma mnóstwo obowiązków zawodowych. - Julka jest bardzo zapracowana. Nagrała płytę, całe lato koncertowała, nie było jej w domu, a jeszcze grała w serialu i prowadzi firmę odzieżową. Nikodem zamieszkał u niej, żeby widywali się częściej, ale jej i tak nie było w domu - mówił nam znajomy pary. W wypadku Nikodema Rozbickiego i Julii Wieniawy sprawdziła się jednak mądrość ludowa: "Stara miłość nie rdzewieje". Młodzi aktorzy do siebie wrócili i znów stworzyli szczęśliwy związek. "Niki" może liczyć na Julkę w różnych sytuacjach. Gdy handlował w weekend na bazarze, dziewczyna przywiozła mu drożdżówki!

Nikodem Rozbicki jest fanem staroci. To właśnie nimi handlował na jednym z warszawskich bazarów. - Mały sneak peak przed jutrem. To wierzchołek góry rzeczy, z którą będziemy jutro na Kole. Wpadajcie - zapowiadał aktor przed rozpoczęciem handlu, pokazując fotkę. W dzień targowy zaganiana Julia Wieniawa wpadła na chwilę na bazar do chłopaka i ruszyła dalej. - Drożdżówki przywiezione. Lecę dalej - informowała na Instagramie. Zobacz w naszej galerii zdjecia Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego