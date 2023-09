Co za przemiana!

Julia Wieniawa została mulatką?! Jak ją zobaczyliśmy, spadliśmy z krzesła. Co za ciało!

likp 10:27 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Julia Wieniewa w bardzo młodym wieku została czołową polską celebrytką. Aktorka, piosenkarka, prezenterka, bizneswoman - za co by się nie brała, odnosi sukces. Do tego Julia Wieniawa doskonale wie, jak podkręcić zainteresowanie wokół siebie. Zdjęcia, które wrzuca na Instagrama, rozpalają wyobraźnię. Tym razem jednak młoda gwiazda przeszła samą siebie. Wygląda na to, że Julia Wieniawa została mulatką! Trudno oderwać wzrok, patrząc na jej jasnobrązowe ciało. Co za przemiana!