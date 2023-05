i Autor: papara18/akpa Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki czy to znów miłość ?

Coraz bliżej siebie!

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki: Czy to znów miłość?

pam 6:45 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Julia Wieniawa (25 l.) i Nikodem Rozbicki (31 l.) przez dwa lata tworzyli piękną parę. Jednak pod koniec ubiegłego roku wydali oświadczenie, w którym poinformowali fanów o swoim rozstaniu. Mimo to tych dwoje ciągnie do siebie jak magnes. Znów spędzają ze sobą coraz więcej czasu, wyjeżdżają razem na wakacje, a ostatnio zostali przyłapani na namiętnym pocałunku. Czy to przyjaźń - tak jak zapewniają, czy jednak kochanie?