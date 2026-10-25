Julia Wieniawa kusi w koronkach pod prysznicem. Gwiazda zaskoczyła nagraniem!

Julia Wieniawa śpiewa w łazience

Julia Wieniawa ponownie wzbudziła spore zainteresowanie w mediach społecznościowych. Piosenkarka opublikowała nagranie, które szybko przyciągnęło uwagę jej obserwatorów. Tym razem artystka postanowiła zaprezentować improwizowany występ w dość nietypowej scenerii, bo we własnej łazience. Największe emocje wzbudziła jednak jej oryginalna stylizacja. Wieniawa pojawiła się przed kamerą w prześwitującej, czarnej sukni wykonanej z koronki. Całość uzupełniła ciemnymi okularami oraz delikatną woalką, nadając swojemu wizerunkowi tajemniczego, nieco teatralnego charakteru. Na tym jednak się nie skończyło. W pewnym momencie artystka weszła pod prysznic, prezentując się w nietuzinkowym wydaniu. Choć nagranie mogło zaskoczyć część internautów, za niecodziennym występem kryje się konkretny cel. Okazuje się, że wideo jest częścią kampanii promującej nowy utwór muzyczny Julii Wieniawy.

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Julia Wieniawa i Malik Montana nagrali wspólny utwór

Julia Wieniawa nie boi się muzycznych eksperymentów i chętnie współpracuje z artystami reprezentującymi różne gatunki. W przeszłości miała okazję nagrywać między innymi z Andreą Bocellim oraz Maciejem Musiałowskim. Tym razem postanowiła jednak pójść w zupełnie innym kierunku i spróbować swoich sił w rapowym klimacie. Jej nowym muzycznym partnerem został Malik Montana. Współpraca artystów już wcześniej wzbudzała zainteresowanie fanów. Wieniawa pojawiła się nawet na jednym z występów rapera w roli gościa specjalnego. Teraz okazuje się, że ich wspólne spotkanie na scenie to nie wszystko. Gwiazdy szykują bowiem premierę wspólnego singla, który nosi tytuł „Chwila zapomnienia”.