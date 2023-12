Co on wygaduje?! 85-letni Bohdan Łazuka wypalił o Dodzie i jej mamie! Wstyd?

Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych postaci w polskim show-biznesie. Być jej bliskim znajomym to nie lada wyczyn. Aktorka bowiem starannie dobiera sobie znajomych. Wyselekcjonowane grono zostało zaproszone przez nią do modnego klubu, by uczcić tak ważny dzień jak „ćwierćwiecze”. Nikodem Rozbicki (31 l.), Tomasz Makowiecki (40 l.), Mateusz Banasiuk (38 l.), Maciej Musiał (28 l.), Adam Zdrójkowski (23 l.), Patricia Kazadi (35 l.) czy Gabi Drzewiecka (37 l.) to tylko niektórzy z nich.

Julia Wieniawa zabawia gości, a w tym czasie jej ukochany całuje innego mężczyznę?! Kulisy imprezy urodzinowej aktorki

Impreza musiała być naprawdę udana, bo w pewnym momencie większość gości przeniosła się przed lokal. Był czas na uściski, całusy od Nikodema i długie rozmowy przez wejściem. I tak upłynął im czas do 4 nad ranem… "Mam wokół siebie cudownych ludzi! Bardzo Wam wszystkim dziękuję za obecność, życzenia, piękne prezenty i harce na parkiecie!” - napisała po wszystkim szczęśliwa jubilatka. Ze swojej strony życzymy wszystkiego najlepszego!