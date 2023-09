Julia Wieniawa pokazała nowe wnętrza, a nam odebrało mowę. Mało kto może sobie pozwolić na takie dodatki

Co się dzieje?!

Doda przerażająco o dzieciach! "To jest szok! Jestem załamana"

To koniec

Julia Wieniawa jest rozchwytywaną aktorką, piosenkarką i influencerką. O jej zarobkach od dawna krążą legendy. Dlatego jak mało kto może sobie pozwolić na to, by co kilka miesięcy przearanżować swoje mieszkanie, które już w chwili zakupu było warte blisko 2 mln złotych.

Julia Wieniawa zmieniła wystrój mieszkania. Co za ceny!

Najpierw, podczas gdy ona wypoczywała na zagranicznych wczasach, ekipa remontowa zajęła się jej salonem. Klimat rodem z Bali, zmienił się we wnętrze z lat 70. I tak, zamiast brązowej sofy, w centralnym miejscu stanęła ogromna kanapa za... 90 tys. zł i zawisłą lampa za 13 tys. zł! Potem przyszedł czas na sypialnię. Aktorka wystawiła na sprzedaż niepotrzebne meble, by ustąpić miejsca nowym. Podobnie jak w przypadku salonu, wszystko jest w stylu vintage. W pomieszczeniu znalazły się: skórzany puf, zielona mięciutka wykładzina oraz bordowe zasłony, nad którymi zainstalowano wysuwany ekran, na którym można oglądać filmy z projektora. To wydatek blisko 200 tys. zł. Największą uwagę zwracają jednak nowe łoże z szafeczkami, toaletka oraz ogromna garderoba z szafami na zamówienie. Jest modnie, stylowo, ale i... drogo. Bo jak udało dowiedzieć się „Super Expressowi” dotychczasowa aranżacja przekroczyła już milion złotych.

Julia Wieniawa pozdrawia czytelników "Super Expressu" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.