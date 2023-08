Wiemy, ile Julia Wieniawa może zarobić w "Mam talent"! Lepiej usiądźcie...

Magda Gessler ma wstydliwe schorzenie?! Starała się to zatuszować, ale fani i tak dostrzegli

Julia Wieniawa nową jurorką "Mam talent!". Wiemy, ile zarobi

Julia Wieniawa, czegokolwiek by się nie dotknęła, zamienia się w złoto. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 2 mln użytkowników, a ona sama jest rozchwytywana przez reklamodawców, producentów filmów oraz seriali. Nic dziwnego, że twórcy show TVN, aby przyciągnąć nowych widzów, zaproponowali angaż właśnie jej.

"W 15. edycji show do grona jurorskiego dołączy Julia Wieniawa – wszechstronna artystka młodego pokolenia" - czytamy na profilu programu.

Negocjacje dotyczące umowy z pewnością nie były łatwe. - Program wymaga zaangażowania - castingi odbywają się w różnych miastach Polski i trwają kilkanaście dni, potem dochodzą nagrania odcinków na żywo. Julia jest aktywna zawodowo na innych polach - nie tylko filmowych, teatralnych ale i muzycznych. Pogodzenie tego z programem będzie nie lada wyzwaniem - słyszymy.

Dużym utrudnieniem dla producentów był także fakt, że Wieniawa uplasowała się na 14. miejscu w rankingu "Najcenniejszych Marek Osobistych w Polsce" stworzonym przez magazyn "Forbes". Wartość jej marki osobistej oszacowano na 134 miliony złotych! To oznacza, że zaproponowana stawka musiała być naprawdę wysoka. Nasze źródła mówią, że było to 500 tys. złotych. Agnieszka Chylińska, weteranka programu, do tej pory mogła liczyć na 300 tys. złotych za sezon. Niewykluczone jednak, że i ona wywalczyła podwyżkę. Wszak jest jedyną jurorką, która ocenia uczestników od pierwszego sezonu. O tym, jak wypadnie nowe jury, przekonamy się dopiero w 2024 roku.

