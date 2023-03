Julia Wieniawa imprezuje z Miszczakiem i Terentiew. Dogadują nowy biznes?

Kilka dni temu cała śmietanka Polsatu zebrała się wieczorem w jednej z warszawskich restauracji, by świętować urodziny pracownicy stacji. Nie mogło zabraknąć najważniejszych osób z zarządu oraz aktorów i celebrytów, których na co dzień oglądamy w telewizji. Jedną z nich była Julia Wieniawa. Młodziutka aktorka będzie gwiazdą nowej produkcji Polsatu "Teściowie", którą zobaczymy jeszcze w tym roku. W lokalu zjawiła się w towarzystwie mamy Marty, która jest także jej menadżerką.

Wieniawa imprezuje z Miszczakiem i Terentiew

Niewykluczone, że korzystając z okazji, zrobiły jakieś interesy. Zwłaszcza, że Nina Terentiew, która jest teraz w zarządzie Polsatu, kibicuje karierze Wieniawy. Ostatnio oklaskiwała ją w Garnizonie Sztuki, gdzie zagrała główną rolę, a po przedstawieniu osobiście złożyła jej gratulacje. Czyżby oznaczało to początek ścisłej współpracy? Czas pokaże.

Julia Wieniawa zarabia miliony

Julia Wieniawa to najlepiej opłacana gwiazda młodego pokolenia. Na początku roku wystartowały dwie duże kampanie z jej udziałem, w lutym - kolejne dwie. Za każdą z nich zgarnęła po kilkaset tysięcy złotych, a łącznie mówimy o prawie 2 mln złotych. Nic nie wskazuje na to, by miał to być koniec...

Julia Wieniawa szczerze o karierze, filmie "Nie cudzołóż i nie kradnij" i Macie