Justyna Lubas ODCHODZI z Top Girls! Gorąca gwiazda disco polo zaskoczyła fanów. "Zespół się rozpada"

Justyna Lubas dokładnie 5 listopada będzie obchodzić swoje 31. urodziny. Artystka pochodzi ze wsi Baryczka koło Rzeszowa i jest związana z grupą Top Girls od początku istnienia, nazywana często przez fanów filarem zespołu. Filarem, który właśnie się rozpada. Justyna Lubas ogłosiła bowiem w mediach społecznościowych, że właśnie odchodzi z Top Girls. Dlaczego? - Opuszczam szeregi zespołu Top Girls, co za tym idzie, kończę współpracę z firmą fonograficzną Green Star. Taką decyzję podjęłam pół roku temu. Nie była to łatwa decyzja, ale dla mnie bardzo ważna. "Czas na zmiany". Zawsze czytam od Was wspaniałe wiadomości, że cieszy Was, jak ktoś się spełnia, rozwija, jak żyje w zgodzie z samym sobą i jak podąża za marzeniami. Ja właśnie to robię - napisała Justyna Lubas na Instagramie. Ale zostawiła pewną "furtkę".

W dalszej części swojego oświadczenia Justyna Lubas dziękuje fanom za wsparcie i trzymanie za nią kciuków. A dalej "podpowiada", że zawsze będzie śpiewać w ich sercach i ma nadzieję, że zostaną z nią.

- A ja postaram się Was mile zaskoczyć. Do zobaczenia na koncertach - powiedziała Justyna Lubas, co oznacza, że mimo odejścia z zespołu Top Girls, wokalistka nie zamierza schodzić ze sceny.

Ciekawe, co przygotuje dla swoich fanów. Ci z pewnością czekają z zapartym tchem.

