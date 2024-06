Justyna Sieńczyłło nadal nie pogodziła się ze śmiercią męża. Jej słowa zaskakują!

Emilian Kamiński do końca ukrywał chorobę

Emilian Kamiński był jednym z najwybitniejszych reżyserów i aktorów w Polsce. W święta Bożego Narodzenia 2022 roku media obiegła informacja o śmierci ulubieńca widzów. Aktor odszedł w wieku 70 lat po długiej i ciężkiej chorobie płuc. Jego najbliższa rodzina była z nim do samego końca. Reżyser spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Dopiero po kilu miesiącach wdowa po aktorze, Justyna Sieńczyłło (54 l.), wyznała, że chorował na raka płuc. Kamiński nie chciał, by ktokolwiek wiedział jak ciężki jest stan jego zdrowia. Do tego pracował niemal do samego końca. "Nie będąc palaczem, miał raka płuc. Powiedział jedno: "Nie chcę, żeby ktokolwiek się martwił. Nie chcę, żeby ktokolwiek się nade mną litował. Nikt nie może wiedzieć" - wyznała Sieńczyłło. Lekarze dawali mu... trzy miesiące życia. Jednak Emilian Kamiński walczyło każdą chwilę i zmagał się z chorobą przez pięć lat.

Dla Emiliana Kamińskiego Teatr Kamienica był drugim domem. Aktor myślał o nim nawet na łożu śmierci. Obecnie teatrem zajmuje się jego żona, która dba o pamięć i dorobek po zmarłym mężu. We wrześniu ubiegłego roku wraz z synem Kajetanem otworzyli w Teatrze Kamienica scenę Emiliana Kamińskiego.

Justyna Sieńczyłło wciąż nie pogodziła się ze śmiercią męża

Od śmieci aktora minęło już półtora roku, ale Justyna Sieńczyłło nadal nie może pogodzić się ze śmiercią ukochanego. Jak sama stwierdziła "nie ma czasu przepracować żałoby". Aktorka cały czas ciężko pracuje, by w ukochanym teatrze jej męża wszystko było dopięte na ostatni guzik. Niedawno odbył się w nim benefis Elżbiety Jarosik. Przy okazji tego wydarzenia Sieńczyłło udzieliła krótkiego wywiadu portalowi Jastrząb Post, w którym zachwycała się legendarną aktorką.

Opowiedziała również o zmarłym mężu. W poruszających słowach przyznała, że nie miała jeszcze czasu przepracować żałoby. "Każdy, kto przeżył żałobę, wie, że ten moment musi nadejść, bo nie ruszymy ze sobą wewnętrznie do przodu, jeśli nie poukładamy tego, co się zdarzyło w naszym życiu. Ja mam teraz taki imperatyw, że zajmuję się teatrem i nawet, jak są wakacje, to my cały czas pracujemy. Jestem w natłoku wydarzeń, ale wiem, że przyjdzie taki moment, że muszę to przepracować i to przede mną" - mówiła.

