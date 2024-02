Justyna Steczkowska, Krystyna Prońko, a może Luna? Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji? Mamy przecieki!

Syn Edyty Bartosiewicz jest zabójczo przystojny! To, czym zajmuje się Aleksander, wzbudza szacunek

To dopiero niespodzianka!

Do tegorocznych preselekcji zgłosiło się ponad setka artystów. Wśród fanów konkursu wymieniane są dwa nazwiska: Justyna Steczkowska i Luna. Dla tej pierwszej byłby to powrót do konkursu po blisko 30 latach. Na swoim live na Instagramie wyjaśniła, dlaczego podjęła decyzję o zgłoszeniu się.

- Mam 51 lat. Mało i dużo. Wiek nie ma dla mnie znaczenia. Wiek jest tylko liczba. Zrobiłam bardzo wiele rzeczy, projektów, wydałam szesnaście płyt, grałam i w teatrze i w filmie, grałam w klubach, teatrach, zrobiłam wszystko, co mogłam w swoim życiu, ale potrzebuję nowych wyzwań, jak każdy artysta, po to żeby wzbudzić w sobie chęć jakąś chęć robienia czegoś jeszcze. Dlatego pomyślałam, że Eurowizja będzie dobrym krokiem, w którym będę chciała pokazać dojrzałość artysty w tym wieku, siłę, jaką można mieć, zrobić coś nietypowego i oryginalnego i zawalczyć o siebie raz jeszcze. Jestem szczęściarą, ale chciałabym osiągnąć coś więcej, zrobić krok do przodu. Dlatego stanęłam w szranki z młodymi ludźmi, dobrze się z tym czuję - powiedziała.

Justyna Steczkowska czy Luna? Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji? Mamy przecieki!

Pozazdrościć Justynie zapału, ale nasze źródła donoszą, że wiek ma znaczenie. Polskę ma reprezentować młodziutka artystka. I ma to być Luna! Ostateczne wyniki mamy poznać w piątek. Doda już jakiś czas temu sugerowała, że TVP nie chce wysłać Steczkowskiej. - Szkoda, że nie będzie tych preselekcji. Mamy tylu wspaniałych uczestników tym razem. Chciałabym zobaczyć, jak się ze sobą zmierzą. Kibicuję Justynie, uważam, że ma super doświadczenie sceniczne, więc nie zeżre jej trema. Wokalnie też super. I z PR-owego punktu widzenia, jako menadżer, postawiłabym cały ciężar PR-u tam, bo wiadomo, tańczących i śpiewających jest tam bardzo dużo - powiedziała w "Świecie gwiazd". - Natomiast z tego, co się mówi w kuluarach, to niestety, ale chyba nie chcą jej puścić - powiedziała.

