Justyna Steczkowska krytykuje udział Izraela w Eurowizji. Chce odciąć się od wydarzenia

Justyna Steczkowska zamyka temat Eurowizji

Justyna Steczkowska stała się jedną z ikon polskiej obecności na Eurowizji. Jej ubiegłoroczny występ zgromadził przed telewizorami miliony widzów, a utwór "Gaja" błyskawicznie stał się hitem w sieci. Wielu fanów konkursu do dziś uważa, że show zaprezentowane w Bazylei to najlepszy w historii polski występ na tej imprezie. Chociaż ostatecznie zajęła 14. miejsce – co dla niektórych było pewnym niedosytem – niemal wszyscy zgadzali się, że godnie reprezentowała nasz kraj. Naturalnym wydawało się więc, że w tym roku włączy się w eurowizyjne przygotowania, a jej obecność na krajowych preselekcjach będzie formalnością. Tak się jednak nie stało. W niedawnym wywiadzie Justyna Steczkowska ujawniła, dlaczego całkowicie odcina się od tego wydarzenia, a głównym powodem jej decyzji jest kwestia Izraela.

Justyna Steczkowska potępia udział Izraela w konkursie

Jak wyznała artystka, nie zamierza już uczestniczyć w żadnych inicjatywach związanych z Eurowizją, ponieważ nie pozwala jej na to sumienie. Nie chce w żaden sposób firmować wydarzenia, które zezwala na udział reprezentacji Izraela. W rozmowie ujawniła także, że z tego samego powodu odrzuciła propozycję zasiadania w jury podczas niemieckich eliminacji do konkursu. Jednocześnie zaznaczyła, że daleka jest od oceniania innych artystów, którzy decydują się na występ. Sama przecież brała udział w rywalizacji, dlatego mocno trzyma kciuki za tegorocznych uczestników, w tym reprezentującą Polskę Alicję Szemplińską.

Izrael wystąpi na Eurowizji 2026 mimo sprzeciwów

Pomimo licznych wezwań do bojkotu, Izrael weźmie udział w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji. W grudniu ubiegłego roku Europejska Unia Nadawców podjęła decyzję o nieusuwaniu tego państwa z listy uczestników. Taki rozwój wypadków pociągnął za sobą poważne konsekwencje – w geście sprzeciwu z rywalizacji wycofało się pięć państw: Hiszpania, Holandia, Słowenia, Irlandia oraz Islandia. W rezultacie w majowym konkursie w 2026 roku weźmie udział zaledwie 35 państw, co czyni tę edycję najmniejszą od 2003 roku.