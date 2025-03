Justyna Steczkowska ma potężny problem z Eurowizją. Ktoś chce podciąć jej skrzydła?

W jednym z ostatnich wywiadów Justyna Steczkowska nie kryła frustracji, wyznając, że jej wizja występu na Eurowizji może się całkowicie rozmyć ze względu na oczekiwania organizatorów.

Każą mi wchodzić na huśtawkę, a potem jeszcze do tego na tej huśtawce się zapiąć, polecieć do góry, rozpiąć się, zejść na dół. Jakim cudem? W tak krótkim czasie? To jest po prostu niemożliwe!

– tłumaczyła zdezorientowana wokalistka w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

Jak się okazuje, produkcja zaproponowała alternatywne rozwiązania, jednak żadne z nich nie spełnia oczekiwań artystki i jej zespołu.

Nadal nic się nie ruszyło, bo nie mamy tego potwierdzenia, że możemy to zrobić tak, jak my chcemy. Oni chcą to zrobić tak, jak oni chcą, a my się nie chcemy na to zgodzić