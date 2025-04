Wielkanoc to dla wielu czas refleksji i wyciszenia. Choć gwiazdy polskiego show-biznesu często zaskakują luksusowymi wyjazdami i wystawnymi świętami w modnych kurortach, Justyna Steczkowska udowadnia, że można inaczej. Piosenkarka wyznała w rozmowie z "Super Expressem", że święta są dla niej przede wszystkim okazją do spędzenia czasu z bliskimi, pielęgnowania tradycji i... odetchnięcia od intensywnego życia zawodowego.

Gwiazda w tym roku nie będzie miała zbyt dużo czasu na świąteczne przygotowania. Liczy więc na pomoc najbliższych. Jej synowie oraz mąż doskonale gotują, dlatego nie przejmuje się tym, że wielkanocny stół będzie świecił pustkami.

Wracam z Madrytu, prosto do wielkanocnego stołu. Tym razem się nie napracuje, bo wszystko zrobią za mnie inni. Moi synowie zawsze wszystko robią za mnie. Jeśli chodzi o kuchnię, ja tylko sprzątam. Tym razem nie posprzątam, będą musieli zrobić to sami. Ja przylecę, usiądę do tego pysznego stołu. Oni zawsze przygotowują przecudne rzeczy razem z moim mężem, więc będzie fajnie - wyjawiła nam Justyna Steczkowska .

Zapytaliśmy również, bez czego artystka nie wyobraża sobie świętowania. Okazuje się, że rodzina ma dla niej szczególne znaczenie.

Nie bez rodziny, to jest najlepszy afrodyzjak. Natomiast baba, którą Stasio piecze, jest pyszna. No ale też żurek jest super, jajko, bez jajek sobie nie wyobrażam. Ja w ogóle kocham jajka, codziennie jem jajka. Bardzo je lubię - mówi Steczkowska.

Pół żartem pół serio spytaliśmy również, czy to właśnie jajka są sekretem urody gwiazdy. Nie od dziś zachwyca nas piękną szczupłą sylwetką. Doskonała forma to wręcz jej znak rozpoznawczy!

Nie wiem, sekret urody, uroda... to kwestia gustu, ale sekret urody to jest ćwiczenie i nierobienie ze swojego ciała śmietnika to jest na pewno, na pewno nam to pomaga utrzymać się w zdrowiu i w dobrej kondycji - wyjawiła nam Justyna Steczkowska.