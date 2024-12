Justyna Steczkowska to jedna z tych polskich wokalistek, które w grudniu oraz w styczniu zawsze mają pełne ręce roboty. Wielka diwa często występuje poza granicami Polski. W tym roku pojechała do USA na Wielkie Kolędowanie z Polonią. Towarzyszyły jej też inne artystki - Edyta Górniak oraz Natasz Urbańska. Jak się jednak okazuje, gwiazdy nie tylko tam śpiewają, mają również czas na zwykłe aktywności. Okazuje się, że Justyna na przykład korzysta ze słońca i wypoczywa na plaży.

Justyna Steczkowska wybrała się na plażę na Florydzie. Relację z tego wyjścia chętnie opublikowała w swoich mediach społecznościowych. Na InstaStories diwy można było zobaczyć, jak pręży zgrabne ciało na pisaku w skąpym bikini. Artystka na głowie miała wielki kapelusz, który chronił ją przed słońcem.

Jakby tego było mało, Steczkowska dwie godziny później opublikowała kolejną relację. Zaprezentowała się na niej w jeszcze bardziej kusym kostiumie. Jej figura robi wrażenie!

Dieta Justyny Steczkowskiej to bardzo ważny element w jej dbaniu o sylwetkę. Wokalistka nie raz mówiła, że najważniejsze jest spożywanie zdrowych oraz zbilansowanych posiłków.

Ono potrzebuje ruchu, potrzebuje naszej miłości, akceptacji i zdrowia, czyli zbilansowanej diety, zrzucenia ciężkich emocji z siebie, ładowania go pozytywną, dobrą energią. Na pewno sport nas wyzwala w dużej mierze. No i miłością, przytulaniem się, wszystkim tym, co jest dla nas miłe. (...) Jem dużo zielonych rzeczy, bardzo dbam o to, żeby spożywać odpowiednie zestawy witamin. Sama je przygotowuję, bardzo dokładnie czytam, co jem, w jakim czasie i po co. Po prostu dbam o zdrowie, żeby być wsparciem dla rodziny i dobrze czuć się ze sobą - mówiła w wywiadzie dla Plotka.