Gwiazdy ruszyły w świąteczną trasę po USA

Przedświąteczny czas część artystów spędza nie na lepieniu pierogów, a na koncertowaniu. I to nie tylko po Polsce. Na wielką, świąteczną trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych wyruszyły właśnie gwiazdy rodzimej sceny muzycznej. Wezmą w niej udział m.in. Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Natasza Urbańska, Rafał Brzozowski oraz Marcin Miller.

Piosenkarki i piosenkarze tłumnie zgromadzili się na warszawskim lotnisku, by wylecieć do Chicago skąd wyruszą na "Wielkie kolędowanie w USA". W trasie spędzą wspólnie aż dwa tygodnie. Co ciekawe, na jednej scenie wystąpią dwie skonfliktowane od lat diwy - Edyta Górniak i Justyna Steczkowska. Fani mają nadzieję, że świąteczna atmosfera wprawi je w miły nastrój i wybaczą sobie dawne przewinienia. Tak jak niedawno Górniak zrobiła to z Dodą.

Edyta Górniak i Justyna Steczkowska mogą liczyć na wysokie stawki

Obecnie artystki się unikają. Na lotnisku Edyta Górniak, która bardzo szanuje prywatność i spokój, zdecydowała się na własny koszt wybrać do strefy VIP. Jako jedyna stawiła się więc przy innym wejściu. Z kolei Justyna Steczkowska stawiła się na miejscu w niebyt dobrym humorze. Nie ucieszyła się na widok fotografów. Według świadków zdarzenia piosenkarka podniosła na nich głos i zakazała robić sobie zdjęcia.

Co skłoniło skonfliktowane diwy do ruszenia razem w trasę? Może to świąteczna atmosfera, a może... sowite wynagrodzenie. Portal ShowNews.pl dotarł do informacji dotyczących stawek, na jakie mogą liczyć piosenkarki. Według doniesień mają otrzymać po 100 tysięcy dolarów. Do tego mogą liczyć na zakwaterowanie w luksusowych hotelach, osobistych szoferów oraz osobne garderoby. Gwiazdom towarzyszy również sztab specjalistów, którzy zadbają o ich makijaże oraz kosztowne kreacje.

