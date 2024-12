Odstawiona Steczkowska robi awanturę na lotnisku. Górniak w dresie. A Urbańska z okaleczonym Józefowiczem! Gwiazdy wyleciały do USA. Mamy zdjęcia

Polskie gwiazdy wyleciały właśnie do USA na wielką, świąteczną trasę koncertową. Wezmą w niej udział m.in. Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Natasza Urbańska, Rafał Brzozowski oraz Marcin Miller. Gwiazdy tłumnie stawiły się na lotnisku w Warszawie, by wyruszyć do Chicago. Nie obyło się bez zaskakujących zdarzeń. Justyna Steczkowska wściekła się, gdy zobaczyła kilku paparazzich. Zrobiła na lotnisku awanturę.