Niewiarygodne, ile Justyna Steczkowska zapłaciła za nową płytę. Szokująca kwota. Wszystko przepadnie?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak w rzeczywistości wyglądają kulisy branży rozrywkowej. Od artystów oczekuje się nagrywania nowych płyt. Tymczasem okazuje się, że to naprawdę ogromny koszt. W ostatnim wywiadzie Justyna Steczkowska wyjawiła, ile kosztowała ją produkcja i wydanie nowej płyty. Ta kwota dosłownie zwala z nóg.

Mogę powiedzieć. Trzeba w to wliczyć nagranie płyty, zgranie płyty w świetnym dźwięku. Do tego są teledyski dwa zrobione, koszty koncertu premierowego, wizualizacje do tego koncertu, ludzie, tancerze, stroje - wszystko, co trzeba zrobić, zanim pokażesz płytę światu. No to ta płyta kosztowała mnie 400 tys. zł na pewno