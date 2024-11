Wielki sukces Edyty Górniak. Po latach wydała płytę i zmiotła konkurencję. Nie uwierzycie, kogo pokonała na liście sprzedaży

Edyta Górniak regularnie wydaje nowe piosenki. W tym roku ukazał się nagrany z okazji jubileuszu 30-lecia na Eurowizji utwór "I remember". Od 12 lat artystka nie wydała jednak pełnego albumu. Aż do teraz. 14 listopada do serwisów streamingowych, a dzień później do sklepów w całej Polsce trafiła płyta Edyty Górniak "My Favourite Winter" (tłum. "Moja Ulubiona Zima"), która zawiera 11 utworów nagranych z orkiestrą. Na krążku znajdziemy ukochane piosenki diwy z okresu okołoświątecznego - od "Let it snow" i "White Christmas" po jazzowe "Love me tender" i "L.O.V.E.". Edyta nagrała też dwie polskie kolędy i nową, dojrzałą wersję swojego hitu "Pada śnieg".

Zatrzęsienie głośnych premier płytowych tego samego dnia: Górniak, Chylińska, Kukulska, Margaret i nie tylko! Jak się sprzedają?

Przedsprzedaż albumu "My Favourite Winter" ruszyła tydzień przed premierą. "Super Express" dokładnie śledził, jak krążek radzi sobie na liście top100 sprzedaży w najpopularniejszym w Polsce sklepie muzycznym. A wynik Edyty już po kilku godzinach po uruchomieniu przedsprzedaży był imponujący - jej album został najpopularniejszym krążkiem świątecznym, a na liście top100 od razu trafił do pierwszej piątki. W dniu premiery zajął trzecie miejsce, przegrywając jedynie z nową płytą Kaśki Sochackiej i albumem zespołu Linkin Park.

Tym samym Edyta Górniak pokonała Agnieszkę Chylińską, która wydała album koncertowy z okazji 30-lecia swojej kariery. Jej krążek ukazał się tego samego dnia, jednak w dniu premiery uplasował się na 4. miejscu, tuż za Edytą.

Edyta Górniak z miejsca pokonała też swoją muzyczną rywalkę z lat 90. - Natalię Kukulską, która również wydała swoją nową płytę "Dobrostan" tego samego dnia co diwa. W dniu premiery zajęła dość dalekie - 28. miejsce.

Choć Górniak i Kukulską wiele różni, media przed laty próbowały je porównywać. "Myślisz, że to twoja główna konkurentka na polskim rynku muzycznym?" - pytano Edytę wprost w roku 1998 w wywiadzie dla magazynu "Playboy". Górniak była zdziwiona pytaniami. Przyznała, że zna tylko singlowe utwory Natalii, które mogła usłyszeć na antenie TVP Polonia, bo sama mieszkała już wtedy w Londynie.

Jest między nami pewna różnica wieku, powodująca, że Natalka myśli zupełnie inaczej o tekście piosenki i o interpretacji niż ja. Więc nie sądzę, abyśmy mogły ze sobą konkurować. Inspiracją są dla mnie raczej inni artyści w Polsce

- powiedziała Edyta. Doceniła jednak wrażliwość muzyczną koleżanki po fachu.

Tego samego dnia swoje płyty wydały też m.in. Margaret, Ania Świątczak czy Kasia Moś. Ale ich albumy nawet nie zbliżyły się do wyników wyżej opisanych koleżanek ze sceny.

