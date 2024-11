Edyta Górniak świętuje urodziny! Tak zmieniała się polska diwa. Przygotowała wyjątkowy prezent

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka nie chcieli niani do dzieci. Gwiazdor zdradza, jak sobie radzą

Edyta Górniak od wielu lat jest obecna na polskiej scenie muzycznej i wciąż radzi sobie świetnie. Występuje podczas największych wydarzeń, organizowanych przez miasta lub stacje telewizyjne, nie boi się sięgać po trudne zagraniczne utwory, czyniąc z nich covery, i jednocześnie w karierze muzycznej wspiera swojego syna Allana. Faktem jest jednak, że miłośnicy głosu i twórczości Edyty Górniak długo musieli czekać na nowy krążek artystki. Ale czas oczekiwania się zakończył, ponieważ z okazji 52. urodzin, które "Edzia" obchodzi 14 listopada 2024 roku, po 12 latach dostaniemy nową płytę. Pisaliśmy o tym na łamach "Super Expressu" już wcześniej - album pod tytułem "My favourite winter" (ang. "Moja ulubiona zima") ma swoją premierę właśnie 14 listopada 2024 roku. Na liście znajdziemy nową wersję "Pada śnieg", polskie kolędy, zagraniczne hity zimowe i wiele innych. Koncert z okazji tegorocznego Bożego Narodzenia także odbędzie się z udziałem artystki, ale na to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Tymczasem w "Super Expressie" przyglądamy się temu, jak na przestrzeni lat zmieniała się polska diwa. Czas się dla niej zatrzymał! Szczegóły poniżej.

Wszystkie twarze Edyty Górniak. Czas się dla niej zatrzymał! Tak się zmieniała

Krótkie włosy, długie włosy, wygolone boki, zapuszczona grzywka, brak grzywki, fryzura z bujnymi lokami, fryzura "na prosto" - Edyta Górniak przez lata zmieniała się niczym kameleon, jak rasowa artystka, dla której zmiany wizerunku są tak oczywiste, jak wysoka temperatura w środku lipcowego dnia. Wokalistkę mogliśmy podziwiać na różnych scenach i w wielu programach. Była trenerką w show "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids" czy "Jak oni śpiewają". Występowała w "Tańcu z Gwiazdami" i kilku innych produkcjach. Za każdym razem zaskakiwała nową stylizacją, fryzurą czy makijażem. Jej zmiany wizerunku, podobnie jak niezaprzeczalny talent wokalny, komentowano raz za razem w mediach. Poniżej w naszej galerii zobaczycie, jak na przestrzeni lat zmieniała się Edyta Górniak. Mimo upływu lat, wygląda znakomicie.

Tymczasem przed wokalistką trasa koncertowa "Wielkie kolędowanie w USA". Na początku grudnia 2024 roku Edyta Górniak rusza do USA, by przez dwa tygodnie występować dla Polonii. Odwiedzi między innymi Chicago, Nowy Jork czy Niles. W mediach społecznościowych zapewne będzie można znaleźć filmiki z tych występów, więc będzie to kolejna gratka dla fanów - zwłaszcza tych, którzy nie dadzą rady zobaczyć jej wówczas na żywo.

Z okazji urodzin "Super Express" składa natomiast Edycie Górniak same najlepsze, najcieplejsze życzenia.

Zobacz galerię zdjęć: Wszystkie twarze Edyty Górniak. Tak zmieniała się artystka

