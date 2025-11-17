Justyna Steczkowska skradła finał "Tańca z Gwiazdami"! To ona powinna wygrać show Polsatu

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-17 7:30

W wielkim finale show "Taniec z Gwiazdami" nie zabrakło spektakularnych momentów. Jednak ostatecznie to Justyna Steczkowska skradła show swoim elektryzującym występem. Artystka ponownie pojawiła się na parkiecie i zaprezentowała tango, które zachwyciło zarówno publiczność w studio, jak i widzów przed telewizorami. Komentarze w sieci nie pozostawiają wątpliwości, Steczkowska zrobiła wrażenie absolutnej mistrzyni sceny.

Jubileuszowa odsłona tanecznego hitu przyciągnęła uwagę milionów fanów, a finał jak przystało na takie wydarzenie, w liczne obfitował w niespodzianki. Jedną z nich był występ Justyny Steczkowskiej, która, choć nie startowała w tegorocznej edycji, została zaproszona na parkiet jako gwiazda wieczoru. Jej powrót był nie tylko ukłonem w stronę historii programu, ale także dowodem na to, że artystka wciąż potrafi zaskoczyć swoją wrażliwością i sceniczną pewnością siebie.

Zobacz też: Doda w różowym dresie i bez makijażu pod studiem TVP. Wiemy, co tam robiła. Dołączy do Rodowicz i Steczkowskiej!?

"Taniec z Gwiazdami": Justyna Steczkowska zachwyciła w show

Justyna Steczkowska zaprezentowała tango w duecie ze Stefano Terrazzino, dobrze znanym widzom tancerzem i jej dawnym partnerem z szóstej edycji programu. Choć od tamtego czasu minęło wiele lat, ich współpraca okazała się równie zgrana jak wtedy, gdy wspólnie walczyli o Kryształową Kulę.

Choreografia przygotowana na jubileuszowy finał była pełna napięcia, elegancji i bardzo trudnej choreografii. Publiczność obserwowała każdy krok z zapartym tchem, a po zakończeniu tańca natychmiast ruszyła lawina reakcji w internecie. Fani pisali o "wielkim show" oraz "niesamowitej klasie". W komentarzach nie zabrakło także zachwytów nad sylwetką piosenkarki, która jak zauważyli internauci, wygląda, jakby czas się dla niej zatrzymał.

Kiedy Justyna Steczkowska w 2007 roku pojawiła się w szóstej edycji programu, dotarła aż do finału i ostatecznie zajęła drugie miejsce. Jej taneczne popisy są więc dobrze znane fanom, ale wielu komentujących zauważa, że lata doświadczenia scenicznego tylko spotęgowały jej umiejętności. Jak wam się podobała?

Zobacz też: Tłum gwiazd na koncercie "Wspólna Niepodległa". W sieci same zachwyty

Zobacz naszą galerię: Justyna Steczkowska skradła finał "Tańca z Gwiazdami"! To ona powinna wygrać show Polsatu

Justyna Steczkowska skradła finał Tańca z Gwiazdami! To ona powinna wygrać show Polsatu
18 zdjęć
Sonda
Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"?
"Taniec z gwiazdami 16" - FINALIŚCI. Te pary zawalczą o Kryształową Kulę!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Justyna Steczkowska
POLSAT
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI