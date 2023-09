Justyna Steczkowska zna jednego z uczestników najnowszej edycji "The Voice of Poland"? Fani wietrzą spisek

Spisek w "The Voice od Poland"? Jeden z uczestników dobrze zna siostrę Steczkowskiej?

Za nami drugi odcinek 14-tej edycji "The Voice od Poland". Już pojawiły się pierwsze kontrowersje, a fani wietrzą spisek. Chodzi o jednego z uczestników, Łukasza Darłaka, który w programie wystąpił z kultową piosenką zespołu Pectus - "Jeden moment". Swoim wokalem mężczyzna przekonał do siebie Justynę Steczkowską oraz Marka Piekarczyka. Ostatecznie Łukasz Darłąk trafił do drużyny Steczkowskiej. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie pewien fakt, do którego dotarli internauci. Okazało się, że Darłak z zawodu jest fryzjerem i bardzo dobrze zna jedną z sióstr Justyny Steczkowskiej. Magda Steczkowska bo o niej mowa często publikowała zdjęcia Łukaszem. Fanie nie kryli oburzenia. To niektóre z komentarzy:

"Pani Magda Steczkowska niejednokrotnie pokazywała go na swoich social mediach"

"Fryzjer poszedł do Justyny, bo jej siostra się tam czesze"

"Najlepsze, bo udawała, że go wcale nie zna, żenada"

