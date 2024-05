Już nie poznacie Cezarego Żaka! Tą metamorfozą kasuje wszystkie gwiazdy

Co za zmiana! Dom bohaterów "Chłopaków do wzięcia" zachwyca po remoncie!

Zygmunt Chajzer zdradził, jakie ma relacje z synem. Odniósł się do afery z fundacją Filipa

Alicja Majewska o festiwalu w Opolu. "Dla mnie to jest przykre"

Odbije się to na ich relacji?

Żak przeszedł niesamowitą metamorfozę. Poznacie go na ulicy?

Cezary Żak od lat jest jednym z najbardziej lubianych polskich aktorów. Nikomu nieznany aktor w jednej chwili stał się gwiazdą, kiedy zagrał Karola Krawczyka w serialu "Miodowe lata". Później pojawiły się serialowe role m.in. w "Klanie", "Ranczo" i dziesiątki filmowych. Pamiętamy go z tamtych czasów jako jowialnego "grubaska" z burzą ciemnych włosów. Dziś po tamtym Żaku nie został nawet ślad!

Okazuje się, że Cezary Żak zrzucił aż 30 kilogramów! Jak tego dokonał aktor, który zawsze miał skłonności do tycia? Na pewno łatwo nie było, ale na szczęście gwiazdor postanowił zdradzić tajemnicę tego sukcesu swoim fanom.

- Nauczyłem się jeść mniej i rozsądnie, a ponadto poznałem swój organizm, jego potrzeby i przyzwyczajenia. Podjadanie to najgorszy wróg, nie tylko odchudzającej się osoby. Postanowiłem, że wydłużę swoje przerwy między posiłkami. Co prawda dietetycy zalecają, aby jeść częściej i mniej, ale na mnie to po prostu nie działało. Ja musiałem się najeść i dopiero wtedy mogłem wytrzymać bez kolejnych drobnych przekąsek - wyznał szczerze Żak w serwisie gazeta.pl.

W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Żak opowiedział więcej o swojej walce z otyłością. Okazuje się, że było to dla aktora wyzwanie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. - Po pracy na planie "Rancza" miałem świadomość, że jeśli jako aktor chcę iść dalej i osiągnąć więcej w zawodzie, jaki wykonuję, muszę zmienić tzw. warunki. Ta motywacja była w moim przypadku najsilniejsza i jak się okazuje najskuteczniejsza. Moja waga spadła o 30 kg i udaje mi się ją utrzymać - opowiedział aktor. Żak dodał też kilka ciepłych słów o osobie, bez której jego zdaniem, nie byłoby jego sukcesu.

- Zawsze mogę liczyć na moją żonę, podobnie miało to miejsce w zmaganiach z otyłością. Żona wspierała mnie dobrym słowem, motywowała, a czasami po prostu była ze mną w trudach, jakie temu towarzyszyły. Ważne jest też dobre nastawienie, wiara, że się uda. Podobne głosy słyszę od innych osób z otyłością - podsumował gwiazdor.

Efekt pracy Żaka nad sobą możecie zobaczyć w galerii zdjęć. Ten szczupły przystojniak z ogoloną głową w okularach już raczej nie pasuje do komedii typu "Miodowe lata". Może czas na roole w serialach o gangsterskich porachunkach?

Sonda Oglądałeś/aś serial "Miodowe lata"? Tak Nie