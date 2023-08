Już nigdy nie poznacie Moniki Richardson na ulicy. Co ona ze sobą zrobiła?! Nie możemy się otrząsnąć

Czeska wokalistka straciła przez to życie, a teraz Ewa Farna jest na celowniku! Przerażające słowa polskiej gwiazdy

Monika Richardson to znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna, o której głośno pisało się niedawno przy okazji rozstania ze Zbigniewem Zamachowskim. Ostatnio media nieco ucichły, a Richardson rzadko bywała na rozkładówkach tabloidów. Najwyraźniej postanowiła to zmienić, dokonując szalonej metamorfozy. Ścięła swoje piękne blond włosy na krótko i przefarbowała je na kolor... fioletowy. Aż nas ścięło w nóg, gdy to zobaczyliśmy. Monika Richardson nie bawi się w półśrodki i dokonała absolutnej przemiany. Czy na lepsze, czy na gorsze - nie nam oceniać. Jej obserwującym się najwyraźniej podoba, sądząc po polubieniach i przychylnych komentarzach w mediach społecznościowych. Jedno jest pewne: zmiana jest kolosalna, nie poznalibyśmy jej na ulicy. Podoba Wam się? Zobaczcie zdjęcia i oceńcie sami.

Galeria zdjęć: Monika Richardson i jej szokująca przemiana. Co za metamorfoza!

