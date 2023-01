Kammel dostanie nowy program w TVP? Nie zgadniesz, z kim ma go prowadzić!

Według nieoficjalnych ustaleń portalu wirtualnemedia.pl Telewizja Polska w wiosennej ramówce planuje umieścić nowy rozrywkowy teleturniej pod tytułem „W głowie się nie mieści”. Program ma być oparty na formacie firmy FremantleMedia „Who knew?”. W programie wystąpią dwie drużyny, które rywalizować będą ze sobą odpowiadając na pytania dotyczące różnych naukowych ciekawostek. - Co robią wydry morskie, kiedy śpią? Co może obrać czosnek w kilka sekund? To tylko niektóre z nietypowych pytań zadawanych w tym niecodziennym teleturnieju. Jest zabawny, wciągający i łatwy do naśladowania i daje obietnicę, że z każdego odcinka wyniesiesz coś zupełnie nowego - tak opisana jest ta zabawa na stronie producenta.

Według portalu program jest na wstępnym etapie przygotowań. Pierwsze nagrania powinny ruszyć pod koniec lutego, a program miałby trafić do ramówki TVP wiosną.

Rozgrywkę ma poprowadzić właśnie Tomasz Kammel. Ma on niebagatelne doświadczenie, gdyż na szklanym ekranie występuje od 1997 roku. Początkowo prowadził takie programy jak "Filmidło", "Randka w ciemno", "Wykrywacz kłamstw", "Miasto marzeń" czy "Sekrety rodzinne", zaś w późniejszych latach pełnił funkcję prowadzącego formatów "The Voice of Poland", "Tylko Ty!", "The Voice Kids" oraz "Dance Dance Dance". W przypadku "W głowie się nie mieści" nie będzie on jednak jedynym prowadzącym. Pomagać ma mu Radosław Brzózka, którego głównym zadaniem będzie objaśnianie widzom zjawisk naukowych, o których będzie mowa w trakcie programu. Mężczyzna związany jest z TVP od kilkunastu lat, prowadził wiele programów na różnych antenach. Od 2019 r. jest gospodarzem emitowanej w Jedynce „Gry słów. Krzyżówka”.

Zobacz jak przez lata zmieniał się Tomasz Kammel w galerii poniżej

