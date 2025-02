Kanye West znów pokazuje rozgogoloną żonę! Obsceniczne zdjęcie Bianki Censori zamieścił w sieci

Raper nie szczędził słów zachwytu nad swoją partnerką. Ale fani już tak zachwyceni nie byli, wielu nich uznało obraz za przekraczający granice dobrego smaku.

– napisał West na Instagramie, dołączając do posta zdjęcie nagiej Bianki.

Nie cichną spekulacje na temat roli Kanye w wizerunku Bianki. W sieci krążą pogłoski, że to raper zmusił żonę do skandalicznego występu na Grammy. Fala komentarzy nasiliła się po serii szowinistycznych wpisów, które West zamieścił na platformie X. Niektórzy twierdzą, że Bianca miała już nawet wnieść o rozwód. Jednak menadżer rapera zdementował te informacje, twierdząc, że para jest szczęśliwa i nie planuje rozstania.

Internauci są podzieleni w swoich opiniach. Część fanów broni Westa, uważając, że Bianca świadomie kreuje swój wizerunek. Inni twierdzą, że sytuacja staje się coraz bardziej niepokojąca.

To już nie sztuka, to totalny brak szacunku do kobiety

Nie ma takiej możliwości, żeby ona to lubiła

– piszą w komentarzach. W rozmowie z Jastrząb Post sytuację oceniła również stylistka Zosia Ślotała:

Nie wygląda mi to na zdrową psychicznie sytuację. Pytanie czy świat w ogóle musi być na to gotowy i czy to jest w ogóle potrzebne. To nie był żaden manifest, tam nie przyświecała żadna myśl. Dla mnie było to zupełnie niepotrzebne i to był taki tani chwyt marketingowy, zwrócenie na siebie uwagi. Żadne tłumaczenie naked dress, itd. do mnie nie przemawia.