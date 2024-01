Kariera modelki przeszła jej oczekiwania. Sandra Kubicka na Netflixie!

Modelka chętnie dzieli się w sieci informacjami ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Tak samo opowiada o sukcesach i porażkach. Sandra Kubicka nigdy nie ukrywała, że ma na swoim koncie kilka nieudanych związków i dwukrotnie zerwane zaręczyny. Przyznaje, że długo pracowała z coachami i terapeutami nad swoją świadomością i poczuciem własnej wartości. Aż w końcu zbudowała szczęśliwy związek ze znanym muzykiem.

Sukces na przekór wszystkim!

Choć kandydatura celebrytki na prowadzącą reality show „Love me or leave me. Kochaj albo rzuć” Sandra udźwignęła tę rolę i świetnie poradziła sobie w tej roli. Teraz program trafił na Netflix, a fani dopytują o kolejny sezon. Jak się okazuje jest na to szansa. Jeśli tylko produkcja podejmie decyzję o jego kontynuacji, Kubicka zadeklarowała, że ciąża nie będzie dla niej przeszkodą, by ponownie stanąć przed kamerami. Stan błogosławiony najwyraźniej jej służy. Gwiazda wygląda kwitnąco i mimo że początek ciąży nie był łatwy, to z każdym dniem czuje się lepiej.

